Comprar cosas Online tiene muchos beneficios: podés conseguir un mejor precio, lo hacés desde cualquier lado y en cualquier momento y, en general, podemos arreglar recibir el producto en casa.

También puede tener algunos peligros. La imagen que te muestra el vendedor con lo que finalmente te llega puede ser un poco diferente. O mucho, como sufrió la chica que se zarpó al comprar relleno para almohadones. Esto es lo que le pasó a una mujer en un grupo de compra venta salteño.

"Con permiso a la administradora. Es la primera vez que me pasa. Quiero escrachar a esta chica que me hizo estos souvenirs. Por suerte encargué 6 nada más, que me costaron $90", empezó a escribir Antonella en el grupo de Facebook "Locas por la Moda - Salta".