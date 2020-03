Estar siempre sonriente es una característica que no muchas personas poseen. Se nota desde lejos cuando alguien es feliz por más dificultades que tenga su vida, y además es sabido que esa persona tiene la capacidad de hacer que mejore mucho el ánimo de quienes lo rodean.

Los astros determinan también si tendemos o no a la felicidad, y saber quiénes son los que más facilidad tienen para olvidarse de todo y estar contentos puede servirnos para rodearnos de gente positiva que contagie su buena energía y nos mejore el día, o directamente toda la vida.

Mirá cuáles son los signos más felices del zodiaco.

Géminis

Un signo que tiene un lado complicado, pero que nunca pierde la capacidad de enfocarse en el lado más positivo de la vida. Está impulsado en todo momento por sus ganas de alcanzar el éxito, y no dejará que los obstáculos le saquen ese impulso, por lo que es raro ver que un géminis esté triste mientras tenga un objetivo que alcanzar. Si alguna vez pierden su chispa, solo tienen que recordar qué es lo que más desean, y volverán a ser los mismos de siempre.

Libra

Para los nacidos bajo este signo, la felicidad está en los pequeños detalles. No es que no los alegren algunas cosas que a otros les parecen banales, como conseguir verse bien, o rodearse de cosas bellas, pero lo que más disfrutan son los pequeños detalles, que generalmente llegan de la gente que los rodea. Su necesidad de equilibrio hace que no le gusten los extremos, por lo que nunca encontrarán felicidad en los excesos que tanto le gustan a otras personas.

Leo

El león sabe que la vida es corta, por lo que lo mejor que se puede hacer es disfrutarla al máximo. Su mejor característica es que no tiene problemas en dejar atrás el pasado y concentrarse en lo que se viene. Su mayor felicidad es encarar el futuro rodeado de gente que lo quiere, y que -un poco- lo admira. Es probablemente el signo que más contagia cuando está contento, ya que tiene grandes dotes comunicativas. Si te intenta convencer de algo, es difícil resistirse.

Sagitario

Los aventureros sagitarianos encuentran la mayor felicidad cuando se sienten libres, y pueden compartir ese sentimiento con sus seres queridos. Su manera de ser frontal hará además que no tenga miedo de hacer notar cuando no está a gusto, por lo que es poco probable que un nativo de este signo se quede en una reunión que no disfruta, o se rodee de gente que no tiene la vitalidad que a él lo caracteriza.