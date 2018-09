@RoCaeiro comentó en Twitter (solo para sus 952 seguidores) un mensaje que daba cuenta del difícil momento que estaba atravesando el negocio de su novio, una hamburguesería cordobesa.

"La cosa es así, a mi novio le esta yendo mal en su hamburgueseria, no llegan a pagar las cosas y si sigue así van a tener que cerrar el local.Cocinar es lo que más ama, agradecería el RT para difundir estas hamburguesas precio anti macrismo, pruebenlas que no se va a arrepentir", escribió. Y adjuntó tan solo algunas fotos de las hamburguesas del local, logró que el mensaje fuera retuiteado ni más ni menos que ¡29 mil veces!, con más de 21 mil me gusta.

La cosa es así, a mi novio le esta yendo mal en su hamburgueseria,no llegan a pagar las cosas y si sigue así van a tener que cerrar el local.Cocinar es lo que más ama,agradecería el RT para difundir estas hamburguesas precio anti macrismo, pruebenlas que no se va a arrepentir�� pic.twitter.com/OJBt9tBj0Y — Rocío�� (@RoCaeiro) 5 de septiembre de 2018

En el primer mensaje, de hecho, ni siquiera había puesto dónde estaba el local.

Gracias a todos los que comparten y ponen cosas lindas y tmb los que estan arreglando ya para ir �� son unos genios — Rocío�� (@RoCaeiro) 5 de septiembre de 2018

Hay muchas preguntas parecidas asique voy a poner lo mas relevante acá:

- El local es de córdoba argentina

- La hamburgueseria queda en Río negro esquina batalla de cepeda (a unas cuadras del nuevo centro)

-la hamburguesa mas simple es gigante y viene con papas y sale 100$ — Rocío�� (@RoCaeiro) 6 de septiembre de 2018

El efecto viral siguió escalando, tanto que se les fue de las manos.

Ahora se quedaron sin pan, no esperaban tanta difusion pero a la noche ya va a haber para las burger!!! — Rocío�� (@RoCaeiro) 6 de septiembre de 2018

