Una conductora de TV de México relató entre risas en un video que compartió en las redes sociales cómo atropelló a un perro y no lo socorrió “porque estaba apurada”. La comunicadora en cuestión es Eliza Valles, quien debió eliminar su perfil en Facebookante las recriminaciones que recibió por su accionar.

“Atropellé a un perro. No fue mi culpa, bueno, sí fue mi culpa… Bueno, fue culpa del perro que no corrió por su vida”, expresó.

Luego, y en tono de broma, agregó: “Me siento como una criminal, como una asesina que hizo algo malo y salió corriendo. Porque no me paré. Yo frene pero ya era muy tarde y el perro no corrió por su vida, [risas], entonces fue muy triste, se lo aseguro que me siento una patana. Soy una mala persona, una persona inhumana, o algo así. Todavía oí cuando ladró de dolor cuando pasé por encima de él, no sé si pasé con las llantas o con el esqueleto del coche”.

“Cuando lo vi por el retrovisor, me sentí muy feo, quiero decirle al perrito que lo siento, que no soy mala con los animales [risas]. No me gusta limpiar la caca de perro, [risas], y a veces no me gustan los perros latosos como el de un amigo, que chinga mucho al mío”, sentenció.

Desde las redes sociales, cientos de personas realizaron una petición en Change.org para solicitar justicia por la muerte del animal.