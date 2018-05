Una joven circulada con su padre en el distrito paraguayo de Yataity del Guairá. Quienes observaron la acción se dirigían a cargar combustible con un bidón, cuando su novio se acercó y comenzó a golpear al hombre, pensando que era el amante.

Todo quedó registrado en un video, donde se escuchan los gritos desesperados de la chica, “es mi papá”.

No supieron precisar cuándo ocurrió el hecho, pero sí que los celos provocaron que el joven sin dudarlo bajará del auto y comenzara a golpear de una manera brutal al padre de su novia, quien sin entender que pasaba reaccionó de la misma forma para defenderse. El joven no escuchó los gritos de su novia explicando que ese no era su amante sino su padre, y continúo golpeando al hombre. Se desconoce el final de la historia.