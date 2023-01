Un hombre de Perú se volvió viral en TikTok mientras celebraba su cumpleaños. En medio de una decoración con globos, guirnaldas y otros objetos personalizados, los integrantes de su familia le cantaron el "feliz cumpleaños". Estaban esperando que alguien prenda las velas y se suponía que arriba de la torta también había una bengala, pero una sorpresa increíble les confirmó que no, cuando "la vela", de golpe, explotó.

La secuencia la publicó una joven en su cuenta personal "edittakary" y en pocos días acumuló 2 millones y medio de reproducciones, así como 115 mil "me gusta". Los usuarios no tardaron en opinar al respecto en los comentarios: la mayoría se lo tomó con humor, pero unos pocos consideraron que "casi matan al cumpleañero".

Cuando prendieron la supuesta bengala que estaba sobre la torta, la familia descubrió que "los tíos", quienes se encargaron de comprarla, se confundieron. "Como cuando tus tíos no saben diferenciar entre una bengala y un cohete", escribió la joven que contó la anécdota.

Enseguida hizo chispas y luego hubo una gran explosión que desconcertó a los invitados. "Te encontraré vendedor ambulante", agregó en referencia al origen del petardo.

Los usuarios decidieron escribir distintas respuestas debajo del video: "Yo esperando ver la torta en pedacitos", "No puedo parar de reírme", "Espero que no les haya pasado nada", "¿Quién se olvida de ese cumpleaños?", "Me asusté, se pasaron", "Casi es su último cumpleaños", indicaron.

Y continuaron: "Yo ya me estaba riendo antes de ver la vela volar, luego me preocupé", "Casi no la cuenta el cumpleañero", "Para la próxima vean bien las velas", "Pudo ser peor", "Cómo van a poner un cohete en la torta", "Se salvaron", "El que filma, algo sabía".

Horas más tarde, la autora de la publicación explicó que "definitivamente no fue intencional" lo sucedido, y contó que su tía "la compró en el mercado, pero no recuerda quién se la vendió". Por último, destacó que a nadie le "pasó nada" y que fue "un pequeño susto".