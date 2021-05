Los estándares de belleza y las tallas de ropa se han convertido en uno de los temas más polémicos en las redes sociales. La última en sufrir las consecuencias de la normatividad ha sido Alba Nevado, una enamorada de las artes escénicas que ha sido rechazada para un puesto de trabajo por no cumplir con las tallas de ropa estipuladas.

Alba, además, es actriz, autora y directora de la obra de teatro Las horas muertas que, hace solo un par de meses, se representaba en la sala OFF Latina de Madrid. Pero, como es lógico, la joven también quiere ganarse la vida con trabajos que le ayuden a salir adelante. Así, se preparó para ser una de las azafatas de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que tuvo lugar en el Ifema de Madrid y que acabó el domingo.

Su experiencia con Best Way, la empresa que la contrató, se ha hecho viral en las redes porque, como ella misma ha explicado, la situación ha sido impresionante: "En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso". Menos mal que de esta crisis sanitaria íbamos a salir mejores...

Alba fue rechazada en el trabajo porque el uniforme no le quedaba bien. La ropa era de talla única y, a pesar de que ella estaba perfectamente cualificada para el desempeño de la tarea, como viste una 46, no hubo opción. "Me habían contratado como azafata para estar en FITUR. Tuve la formación y me dieron un uniforme de talla única. Al llegar a casa me lo probé y no me estaba bien", explica Alba, devastada, al comienzo del vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram.