“¡Es un desastre!”, fue la reacción de una internautas al ver la irreal situación que una jefa compartió en su cuenta de TikTok. Aunque no da muchos detalles del suceso, expone a una empleada recién contratada que pide que la dejen faltar en su primer día de trabajo, además, de unas cuántas preguntas que generan que internet pida que la despidan inmediatamente.

Fue a través de una grabación de pantalla en donde se expuso lo sucedido, la joven se presentó con su jefa y le pidió ausentarse un día antes de empezar a trabajar.

“Se supone que mañana comenzaría a trabajar ahí, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar mañana? Lo que pasa es que tengo cosas que hacer”, explicó la chica.

Además, también cuestionó a la jefa sobre si podía llegar tarde y tomarse un mate en el trabajo. De igual manera, aún sin tener ni un día laburado comenzó a preguntar sobre sus vacaciones y días de descanso.

La joven que expone la situación respondió de igual manera con un audio por WhatsApp y le dejó en claro que aún no podía tomarse esas libertades pues no tenía ni un día de trabajo ni se había presentado presencialmente.

Parece que la situación indignó la joven, pues respondió diciendo que ya no le importaba el trabajo por la negativa: “No me sirve el trabajo entonces, nos vemos la próxima. El año que viene capaz que tengas suerte. Si llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar?”

La situación causó risa e indignación entre los usuarios de la red social, algunos recomendaban a la jefa que expusó el caso que despidiera de una vez a la joven pues podría traerle problemas a futuro y otros indican que era muy astuta por pedir descansar en su primer día de trabajo.

“Que desastrebjffjibj”, “Ni empezó y piensa en licencia”, “Y la gente que necesita realmente laburar no consigue nada …”, “La gente de recursos humanos estaba mirando el mundial cuando le toco la entrevista”, “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”, “Empezó con todo y terminó superándose jajjajajaja”, reaccionaron.