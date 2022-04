Un usuario de Twitter se hizo viral por un comentario que abrió debate para los conductores de automóviles. Saber manejar requiere de su constante práctica y conocimiento sobre los elementos que tiene un vehículo. Para muchos es muy sencillo cuándo hay que hacer los cambios, otros creen que es un poco más difícil.

"Entiendan que algunos NO escuchamos como mier... el auto ""te pide"" pasar de un cambio a otro", escribió @casperuncal. La publicación pasó por todo Twitter generando una gran polémica acerca del tema. Incluso, obtuvo más de 40 mil likes, 5 mil retuits y miles de comentarios dejando su opinión.

Entiendan que algunos NO escuchamos como mierda el auto """te pide""" pasar de un cambio a otro — CasperUncal (@casperuncal) April 24, 2022

Los internautas de Internet dijeron que es "muy fácil", ya que "cuando empieza hacer más ruido se cambia de marcha, en primera y segunda se cambia al toque de cambio, son cortos". Otros seguidores comenzaron a quejarse por el mismo motivo, "tendrían que tener ruido como los modems de los 90s".

Una mujer recordó que insultaba muchísimo por este asunto, hasta que su ex le preguntó si sabía que había una flecha que le marcaba cuando tenía que pasar el cambio. "O sea... mí auto sí me lo decía jajaja", expresó la tuitera en redes.

"Brrrrrrrrrr, seguí en ese cambio. BRRRRR, pasá a uno superior. Ratatatata, pasa a uno inferio"; "Que tipos de cambios te gustan? Los que hacen brrrr o los que hacen ratatata???"; "Mí auto, que es re básico, te pone un cartelito que dice shift con una flechita para arriba o para abajo cuando hay que hacer cambio... pasé de un automático a uno con cambios y el cartelito es lo que está salvando al auto de la destrucción", fueron algunos de los comentarios.

"La verdad que es fácil, el motor cambia el sonido, pasas cambio y así sucesivamente". Además, "no solo se escucha, se siente. O sea, probablemente muchos conducen sin sentimientos", afirmó un apasionado. Por su parte, Facundo Ferro dijo que no entiende por qué "cuando te enseñan a manejar no te dicen 'mira las revoluciones'". De todas formas, "después con el tiempo te das cuenta".

Por otro lado, un seguidor intentó explicar detalladamente qué pasa si no hace los cambios correctamente. Él dijo que es cierto lo que decían algunos comentarios, también es verdad que no se puede escuchar, pero "se escucha bastante igual, cuando el motor gira a muchísimas revoluciones". Por lo que recomendó ver el tacómetro, "cuando supera cierta cantidad de vueltas, haces el cambio, sino forzás el motor y derrochas combustible".

Con el paso del tiempo, el mundo fue mutando y avanzando con respecto a la tecnología. Cada vez se fabrican más autos con la facilidad de ser automáticos. Es decir, brindan la comodidad de no tener que hacer los cambios. "Para estas cosas se hacen inventaron los vehículos automáticos", escribió una persona haciendo referencia al tuit de Casper.

En esta ida y vueltas de comentarios, un usuario advirtió que "si no aprendes algo tan básico como eso no podes manejar, saludos". A lo que la gente respondió que "nadie nace sabiendo". Todo requiere de cierta experiencia y, en este caso, aprendizaje.