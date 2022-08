Un hecho de gran controversia se desató en Paraguay después de que un muchacho contara a través de sus redes sociales que su gato había ingerido, por accidente, unos brownies de marihuana.

El joven, identificado como @rot4moises, mencionó que le regalaron estos ‘dulces mágicos’ y que los dejó encima de un mueble, momento en que su mascota los ingirió.

Con evidente preocupación el influencer dijo en un video que “la cagué (sic) demasiado grande”, mostrando posteriormente a su felino que se encontraba visiblemente afectado. “Ay Dios mío”, solo atinó a decir el joven al ver el estado de su mascota.

En otro video detalló que el animal estaba “soltando babita”, diciendo también que este estaba “muy drogado”.

LE HICIERON UNA DENUNCIA POR MALTRATO ANIMAL

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Pati Ruiz Díaz, denunció al tiktoker por haber drogado a su mascota.

La mujer calificó al joven como “el pelotudo del día” y que esta es “una más de un influencer paraguayo, intoxicó a su gato con marihuana, y ahí estaba filmando todo sin llevarlo al veterinario”.

Tras ello etiquetó a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal “para que hagan su trabajo”, ya que “ya son varios casos de influencers que tienen que ser sancionados”.

EL JOVEN DIJO QUE SE TRATÓ DE UNA BROMA

A 24 horas de la publicación del registro que superó los 23 millones de visitas, el joven contó que su gato ya se encontraba bien, y que éste jamás ingirió marihuana.

El influencer comenzó contando que “como el video se hizo muy viral, llegaron algunas personas que se encargan de dar en adopción a algunos animales” quienes se encargaron de criticarlo y denunciarlo ante las autoridades.

Por ello, este aclaró que su mascota nunca consumió drogas, y que solo grabó el video por la cara que mantenía el minino cuando despertó en la mañana.

“Mientras voy grabando se me ocurre decir que el gato comió un brownie de marihuana. Quedó increíble el video”, explicó.

Tras ello, llevó al felino hasta una veterinaria, quien le dijo que “no sabía qué es lo que le había pasado, y que probablemente se haya peleado con otro gato”.

“En realidad no iba a hablar del tema de que una página me mencionó y que me están denunciando contra el ministerio de Salud por fomentar a que la gente se drogue y por drogar animales y maltrato animal”, indicó el joven.

Asimismo, manifestó que no habría grabado este último video si es que “la idiota de mi ex novia publica en sus historias para que vayan a denunciarme. No entiendo por qué”.

“No se preocupen, el gato está súper bien. Anoche estaba estornudando cada cinco minutos. Aún no le vi hoy, pero cuando lo vea les publico un TikTok para que lo vean”, expresó.