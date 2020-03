Michel de Nostradamus fue un médico y adivino francés que vivió durante el Siglo XVI. A través de su libro Las Profecías , este hombre difundió una serie de cuartetas en las que -se supone- predijo centenares de sucesos que irían a ocurrir luego a lo largo de la historia .

El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler al poder, y el asesinato de JFK son algunos de los acontecimientos que sus seguidores más fervientes dicen que anticipó. Ahora, le adjudican al famoso profeta haber anticipado la pandemia de coronavirus cuando habló de la venida de una "gran plaga".

El estilo de escritura en cuartetas -estrofas de cuatro versos con rimas consonantes- del libro Las Profecías, publicado en el año 1555, permite que las adivinaciones de Nostradamus se presten a diferentes interpretaciones, y así, cada una de ellas puede leerse en múltiples sentidos.

Sin embargo, hay una de estas cuartetas que, según varios entusiastas de la obra del francés, puede ser la que anticipó la pandemia de coronavirus que mantiene a todo al planeta en vilo por estos días.

Ahora bien, la cuarteta que circula en redes es una fake news, o fake profecy-, otra de las muchas que, imitando el estilo de Nostradamus, algunos acostumbran a difundir luego de un cataclismo para afirmar un nuevo “acierto” del autor de las Profecías.

El texto falso dice:

Y en el año de los gemelos / surgirá una reina

desde el oriente / que extenderá su plaga

de los seres de la noche / a la tierra de las 7 colinas

transformando en polvo / a los hombres del crepúsculo

para terminar en las sombras de la ruindad

Y la “traducción” sería:

Y en el año de los gemelos (20-20) / surgirá una reina (corona)

desde el oriente (China) / que extenderá su plaga (el virus)

de los seres de la noche (murciélagos) / a la tierra de las 7 colinas (Italia)

transformando en polvo (muerte) / a los hombres del crepúsculo (los ancianos)

para terminar en las sombras de la ruindad (colapso de la economía mundial)

Impresionante… si fuese cierto. Sólo que esa cuarteta no es de Nostradamus. Es una falsa cita.

¿Qué dijo realmente Nostradamus sobre el año 2020?

Anunció que un importante rey dejaría la corona. Faltan 9 meses y medio para ver si, por ejemplo, el eterno heredero al trono, el príncipe Carlos, es finalmente coronado y sustituye a su madre, Isabel II.

También predijo muchos incendios y elevadas temperaturas en Europa y terremotos en el Nuevo Mundo cuando Mercurio esté retrógrado en Cáncer (hacia mediados de junio).

Todo eso está por verse.

Nostradamus predijo varias plagas, pero sin precisar fechas. Considerando el tiempo que le tocó vivir, en que las epidemias diezmaban a poblaciones enteras, no es extraño que haya imaginado nuevas plagas para tiempos futuros. Tal vez no se hubiera sorprendido tanto como nosotros ante esta pandemia del coronavirus. Pero no llegó a predecirla.