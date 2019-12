Una compañía emergente gana popularidad en el Reino Unido gracias a un invento muy particular y, también, polémica. Se trata de un modelo de inodoro "superincómodo" diseñado especialmente para que aquel que lo use no pueda estar sentado más de cinco minutos. Por ese motivo, ya son varias las empresas interesadas en el producto, ya que promete acortar los tiempos que sus empleados permanecen en el baño. Sin embargo, hubo voces en contra, ya que atenta contra el bienestar de cualquier persona.

El aparato es fabricado por StandardToilet y se distingue por tener el asiento inclinado unos 13 grados hacia abajo. Así, consigue generar una tensión extra en las piernas del usuario similar a la que se experimenta al estar en cuclillas.

De acuerdo con su creador, Mahabir Gil, el invento despertó rápidamente el interés de consejos locales y estaciones de servicios. Sin embargo, su verdadero objetivo son las oficinas, donde el inodoro promete reducir drásticamente el tiempo que los empleados pasan en el baño.

"Según estimaciones, solamente en el Reino Unido los descansos que se toma el personal industrial y comercial tiene un costo de 4 mil millones de libras anuales", explicó el emprendedor. Por ese motivo, su producto, cuyo precio oscila entre los 10 mil y los 40 mil pesos argentinos, podría dar respuesta a ese problema al tiempo que mejoraría la salud de las personas.

"Numerosos estudios médicos demuestran que el uso de los inodoros tradicionales puede causar hemorroides y debilitar los músculos pélvicos. Estos dos trastornos desaparecen con el StandardToilet", afirmó.

Con respecto a la incomodidad del asiento, el empresario dijo haber encontrado su inspiración cuando trabajaba como ingeniero. Entonces, solía ver cómo muchos de sus compañeros se quedaban dormidos sentados en los inodoros de los baños.

En este sentido, un estudio realizado en Londres determinó que el tiempo promedio que los trabajadores permanecen en el baño es de 28 minutos, por lo que las compañías llegan a perder hasta dos horas y media de trabajo semanal por empleado.

De tomar ese tiempo como referencia, el inodoro "superincómodo" sería capaz de reducir esa marca sensiblemente, ya que, según Gil, solo bastan cinco minutos sentados sobre el aparato para sentir un entumecimiento insoportable en las piernas.

