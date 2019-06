Una psicóloga y un politólogo crearon las Feminaipes, una alternativa feminista a la clásica baraja española con la que se juega al truco, chin chon, la casita robada y el chancho va, entre otros juegos.

La idea surgió en 2018, cuando la pareja jugaba a las cartas. "Le digo ‘Mirá, en las cartas son todas figuras masculinas. Qué bueno que estaría hacer unas cartas feministas”, contó Martina. Luego, comentaron la idea con sus amigos y familiares y estos los alentaron a concretar el proyecto, según cita la nota publicada en Vía País.

Al poco tiempo los dos se pusieron a trabajar en el proyecto y luego de casi un año nació Feminaipes, un mazo de cartas con figuras femeninas que, según su slogan, pretenden “retrucarle al patriarcado”.

Para lograrlo, se juntaron con una joven ilustradora que cuenta con más de 7.000 seguidores en Instagram. “Me puse en contacto con una amiga que tenía una amiga que era ilustradora - Vicky Monté- yo ya la tenía vista de las redes sociales y me copaban mucho sus dibujos. Tuvimos una reunión con ella, le contamos cuál era nuestra idea y nos hizo las ilustraciones”, contó a a24.

“Me pareció que la propuesta estaba buena en relación a esto: a las mujeres nos recae esta tarea de los quehaceres del hogar y los hombres están representados en la esfera pública. En lo lúdico también si se quiere, porque ahí se representa lo que las mujeres y los hombres pueden y podrán hacer pero por separado. Me parecía bueno mostrar otra cosa. Que las niñas puedan jugar y verse representadas en esas figuras; que los 10, los 11 y los 12 tengan distintos cuerpos y profesiones y vengan de distintas etnias; que sea lo más heterogéneo posible”, dijo la co- creadora de las barajas.

No obstante, el desafío más grande que tuvo la pareja no fue con el diseño sino con el papel. “Conseguir el material es difícil porque el papel con el que se hacían ya no se hace más”, explicó la joven.

Sin embargo, lograron superar ese obstáculo y después de mucha búsqueda pudieron conseguir una gráfica y proveedores para sacar un producto de calidad. En la actualidad, Feminaipes se consiguen por Instagram y salen $350.