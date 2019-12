La Copa América, la Copa Sudamericana y los partidos de la Superliga estuvieron entre los temas más buscados del año en Google. El dato surge del informe “El año en búsqueda”, un resumen anual que dio a conocer la compañía.

El fútbol, pasión de Argentinos, se hizo notar en el buscador. El torneo de fútbol en América fue de las temáticas más populares, en particular los partidos que jugó la Selección Argentina contra Brasil, Paraguay, Qatar y Venezuela. La final de Brasil y Perú también se encontró entre los partidos de fútbol que más interés despertaron. “¿A qué hora juega Argentina?” y “¿Cómo salió Argentina?” fueron algunas de las preguntas que le hicieron los usuarios al buscador en la competencia donde finalmente la selección nacional quedó en tercer lugar.

Por otra parte, la final del Club Atlético Colón en la Copa Sudamericana también se destacó en la búsquedas locales. Los encuentros de la Superliga también estuvieron en este ranking, en especial los partidos de Boca vs Arsenal, el clásico Boca vs River y Lanús vs Boca.

Los temas más buscados

1. Copa América

La Copa América se llevó a cabo en Brasil, entre el 14 de junio y 7 de julio de 2019. Lionel Messi mostró descontento con el resultado y la forma de arbitraje, incluso denunció corrupción y llegó a decir que el torneo estaba “armado” para el equipo local, que se coronó campeón del certamen.

2. Dónde voto

Fue un año electoral y, como es de esperar, el tema dijo presente en las búsquedas. Los argentinos eligieron presidente y buscaron varios temas vinculados a las elecciones: el lugar de la votación fue una de las inquietudes que se vieron en el ranking de Google.

3. Cyber Monday

El CyberMonday ya se instaló como un clásico entre los argentinos que, durante este evento, se dirigen al buscador para encontrar combos y ofertas de todo tipo.

4. Natacha Jaitt

Natacha Jaitt falleció el sábado 23 de febrero de 2019. La vedette fue hallada muerta en el salón de fiestas Xanadú de Villa La Ñata, luego de una reunión a la que había acudido para hablar sobre proyectos laborales. Su hermano, Ulises Jaitt está luchando por que se esclarezca la situación: la causa judicial sigue abierta.

5. Cameron Boyce

El actor y bailarín Cameron Boyce, que tenía 20 años, falleció en su casa en Los Ángeles el 6 de julio de 2019. Participó de varias películas y series, pero la fama mundial llegó con el show de Disney “Jessie”, donde interpretaba el personaje de Luke Ross.

6. Sergio Denis

En marzo de este año, el cantante Sergio Denis cayó en una fosa de tres metros mientras daba un show en Tucumán. A raíz de este accidente quedó internado en coma por el daño cerebral que le produjo la caída del escenario.

7. Elecciones 2019

Este 10 de diciembre, Alberto Fernández, asumió como presidente de la nación. Ayer, el flamante jefe de Estado hizo un discurso de 60 minutos donde dio a conocer sus prioridades en el gobierno En este sentido, propuso un nuevo acuerdo social que primero beneficie a los sectores más castigados por la crisis económica.

8. Colón

Colón derrotó a Atlético Mineiro por penales en septiembre y así se ganó su lugar en la final de la Copa Sudamericana, pero perdió ante Independiente del Valle, con lo cual se privó de ganar el primer título de su historia.

9. Emiliano Sala

El delantero Emiliano Sala murió en un accidente aéreo cuando atravesaba el Canal de la Mancha, el 21 de enero de 2019. El jugador tenía 28 años y acababa de fichar por el Cardiff City de la Premier League inglesa de fútbol.

10. Thanos

Thanos, el villano del universo Marvel, y su Guante del Infinito que, con sus cinco gemas, le permitió terminar con la mitad del universo.

Personas más buscadas

1. Natacha Jaitt

2. Cameron Boyce

3. Sergio Denis

4. Emiliano Sala

5. Claudio Bravo Camus

6. Sergio Gendler

El periodista Sergio Gendler falleció el 13 de junio de 2019 a los 53 años de edad. Estaba internado en la clínica Fleming donde era tratado por un cáncer de intestino.

7. Cacho Castaña

8. Evo Morales

9. Alberto Fernández

10. Beatriz Salomón

Partidos de fútbol

1. Argentina vs Brasil

2. Argentina vs Catar

3. Brasil vs Perú

4. Argentina vs Paraguay

5. Boca vs Arsenal

6. Boca vs River

7. Lanús vs Boca

8. Argentina vs Venezuela

9. River vs Estudiantes

10. River vs Rosario Central

Las preguntas más buscadas

Este fue un año electoral y eso se hizo sentir en el buscador. Consultas como “elecciones 2019”, “dónde voto”, “¿qué pasa si no voto?” tuvieron un lugar destacado en este ranking. El fútbol aquí también tuvo su lugar destacado: “¿a qué hora juega Argentina?" obtuvo el puesto número 1, seguido por consultas por el horario del eclipse solar del 2 de julio.

Pero eso no fue todo: dentro de las categorías “qué” y “cómo” se destacan preguntas que surgieron a partir del programa ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo televisivo de Telefe que conduce Santiago del Moro. "¿Qué mide un heliógrafo?”, “¿qué es una kufiya?”, “¿qué es un yatagán?”, “¿qué es un gonete?” y “¿qué significa Trelew?” fueron algunas de las preguntas que participantes del programa tuvieron que responder y que, a su vez, generaron un pico de búsquedas. Estas 5 preguntas son parte del top 10 de la categoría “qué”, mientras que “¿Cómo se llama Teté Coustarot?” integra el ranking de la categoría de los “cómo”.

Qué

1. ¿A qué hora juega Argentina?

2. ¿A qué hora es el eclipse?

3. ¿Qué se conmemora el 17 de junio?

4. ¿Qué mide un heliógrafo?

5. ¿Qué es una kufiya?

6. ¿Qué pasa en Chile?

El pueblo chileno salió a las calles para manifestar su repudio por el aumento del boleto del metro pero luego los reclamos se ampliaron y se comenzó a exigir al estado que mejore sus políticas en materia de educación, salud y pensión.

7. ¿Qué pasa si no voto?

8. ¿Qué es un yatagán?

9. ¿Qué significa Trelew?

10. ¿Qué es un gonete?

Cómo

1. ¿Cómo van las elecciones?

2. ¿Cómo saber dónde voto?

3. ¿Cómo hacer huevos de pascua?

4. ¿Cómo se contagia el hantavirus?

5. ¿Cómo salió Colón?

6. ¿Cómo poner modo nocturno en Instagram?

7. ¿Cómo está Sergio Denis?

8. ¿Cómo ver el eclipse?

9. ¿Cómo salió Argentina?

10. ¿Cómo se llama Teté Coustarot?

Acontecimientos

Además de los mencionados temas de interés a nivel local, hubo eventos internacionales que despertaron interés entre los cibernautas en la Argentina, dentro del rubro Acontecimientos. Tal fue el caso del aniversario número 30 de la caída del Muro de Berlín o el Mundial de Básquet, con la participación de la selección argentina y el deportista Luis Scola.

A su vez, dentro del rubro deportes hubo un marcado interés por el Mundial femenino de fútbol y el Mundial de Rugby. Otra temáticas relevantes fueron los incendios en Notre Dame y el Amazonas.

Cabe destacar, que el Cyber Monday, que se llevó a cabo entre el 4 y 6 de noviembre, tuvo su lugar destacado en el listado general de los términos que más interés de búsqueda tuvieron en 2019 así como en el ranking de los principales acontecimientos del año. A continuación, los acontecimientos más buscados en Google, a nivel local:

1. Copa América

2. Cyber Monday

3. Elecciones 2019

4. Caída del muro de Berlín

5. Mundial de Basquet

6. Incendio en Notre Dame

7. Mundial Femenino de Fútbol

8. Eclipse solar del 2 de julio

9. Mundial de Rugby

10. Incendio del Amazonas

Series y películas

En la sección de series, Chernobyl se posicionó en el primer lugar. En segundo lugar quedó Game of Thrones y su última temporada final. La serie El Marginal, Pequeña Victoria y Argentina, tierra de amor y venganza, todas de producción nacional también dijeron presente en el ranking.

Dentro del apartado películas, el primer lugar fue para Toy Story 4: la película animada de Disney que sigue la aventura de Woody y Buzz con la incorporación de nuevos personajes como Forky. El segundo lugar fue para el film Joker que cuenta la vida de Arthur Fleck y es protagonizada por Joaquin Phoenix. Completa el listado el final de Avengers Endgame, en el cual Thanos tuvo un rol protagónico.

Series y programas de TV

1. Chernobyl

La serie Chernobyl estuvo entre las series favoritas de los argentinos y esta tendencia se notó en las búsquedas.

2. Game of Thrones

3. El Marginal 3

Las aventuras de los hermanos Borges en la serie El marginal captaron el interés de los argentinos, tal como se desprende del ranking publicado por Google.

4. Campanas en la noche

5. Pequeña Victoria

6. Argentina, tierra de amor y venganza

7. Verdades secretas

8. Élite

9. Stranger things 3

10. El Tigre Verón

Películas

1. Toy Story 4

2. Joker

3. Avengers Endgame

4. Capitana Marvel

La película Capitana Marvel narra la historia de guerrera extraterrestre de la civilización Kree que se encuentra atrapada en medio de una batalla.

5. It 2

6. La Odisea de los Giles

7. Dragon Ball Super: Broly

8. Green book

9. El Rey León

10. Aquaman

La música

¿Qué canciones y artistas se destacaron en el top 3 de búsquedas? En primer lugar está la canción “Leña para el carbón” del DJ Alex, que en YouTube cuenta con más de 43 millones de visualizaciones. Luego el grupo musical santafecino “Los del Fuego” y por último, la canción “La Cobra” de JMENA -más conocida como Jimena Barón- que alcanza más de 51 millones de visualizaciones en YouTube.

1. Leña para el carbón

2. Los del Fuego

3. La cobra

4. Billie Eilish

5. Wos

6. Nicki Nicole

7. Backstreet Boys

8. Otro trago

9. Rosalía

10. Mötley Crüe

Cómo se elabora el ranking

Google analiza un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que la gente realizó en el buscador durante el año. Para hacerlo tienen en cuenta datos de múltiples fuentes, entre ellas la herramienta pública Google Trends y otras de uso interno. Luego filtran el spam y las búsquedas repetidas para luego llegar al listado final.