El horóscopo zodiacal está formado por 12 signos que se clasifican según el día y mes de nacimiento de cada persona. A través de esto, se dictamina un signo, el cual cuenta con características particulares en su personalidad.

En esta ocasión, se determinó cuáles son las personas consideradas más frías en el ámbito amoroso.

Capricornio

Son las personas que nacieron entre el 22 de diciembre al 19 de enero. Los capricornianos buscan una relación a largo plazo y así poder beneficiarse. Es uno de los signos más fríos y les cuesta mucho abrirse. Están esperando a la pareja ideal en la que vean que pueden tener un futuro.

Sagitario

Sin dudas los sagitarianos son los más fríos si hablamos de relaciones amorosas. Si bien no tienen inconvenientes en expresar sus sentimientos, de hecho les gusta, no se sienten cómodos en las relaciones tradicionales. Esto se debe a que no pueden soportar los límites y sienten que les falta libertad.

Acuario

Los acuarianos son personas muy exigentes con los demás y esto lo transforma en el signo más frío del zodíaco. A su lado, necesitan tener alguien que los entienda y que los respete. Además, que acompañe sus locuras y también los ayude a cumplir sus sueños. No le temen a la soledad y tardan mucho hasta encontrar alguien que los atraiga.