Al hablar de una persona romántica, se hace referencia a aquel que expresa sus sentimientos vinculados a la sensibilidad y el enamoramiento. Sin embargo, no todos pueden manifestar sus sentimientos de esta forma. Enterate cuáles son los signos del zodiaco menos románticos.

Géminis

Mientras que algunas personas no aman nada más que tomarse de la mano mientras caminan por la calle o acurrucarse uno junto al otro mientras observan una maratón de Netflix, otras personas se conectan de diferentes maneras. Si eres un géminis, por ejemplo, probablemente te centres más en conectarte mentalmente en tu relación. Las emociones son más difíciles de registrar, por lo tanto, las caricias y el afecto físico no serán algo que les resulte natural.

Virgo

Solo porque no te guste acurrucarte y las caricias no significa que no seas cariñoso con tu pareja. Solo podría significar que expresás tu amor de diferentes maneras. A los Virgos les encanta complacer a sus parejas, sin embargo, no les gusta el mimo o el contacto físico.

Capricornio

Parece que algunas parejas nunca llegan a un acuerdo sobre dónde ir para una noche de cita, por lo que no terminan yendo a ningún lado. Este no es el caso de un capricornio, que está feliz de elegir el lugar y planificar las actividades perfectas para pasar tiempo a solas con su pareja. Como capricornio, probablemente muestres afecto y romance a través de la estructura y la planificación.

Acuario

Algunos signos están muy presentes en el momento actual y les encanta conectarse con sus parejas a través de un contacto físico. Pero como acuario, es menos probable que aprecies una sesión de abrazos.