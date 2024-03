Por que siempre podemos tener un enemigo íntimo y desconocido, la Astrología nos devela cuáles son los signos del zodíaco que se odian.

Cada uno de los representantes del zodíaco puede tener su mayor enemigo según su signo, es decir aquellos signos que no se llevan para nada bien y harán todo para hacernos la vida imposible.

Estas conclusiones derivan de estudios de la Astrología y aunque llevado a la práctica pueden haber excepciones. Estas incompatibilidades que describiremos para cada signo saltan a la vista.

Los signos que se odian, según la Astrología

Aries

Su espontaneidad y ganas de hacer cosas diferentes hacen que sea un signo que se gane un par de enemigos a lo largo de su vida. Entre los que más les disgusta la personalidad de Aries: Virgo, Escorpión, Capricornio y Piscis.

Tauro

Es un signo realmente diplomático y pocas veces se mete en discusiones innecesarias. Esta personalidad un tanto pasiva ante los problemas, resulta molesta para: Aries, Géminis, Sagitario, Leo y Libra.

Géminis

Ante todo busca argumentar sus pensamientos y difícilmente da su brazo a torcer. Con esta actitud se diferencia de: Virgo, Capricornio, Escorpio, Tauro y Cáncer.

Cáncer

A pesar de tener fama de maternal y sensible, cuando se trata de alcanzar sus metas, Cáncer piensa que el fin justifica los medios. Este pensamiento puede crear enemistad con: Sagitario, Géminis y Acuario. Leo y Aries.

Leo

Como signo de fuego, no lo piensa dos veces antes de disputarse el liderazgo por algo y si no lo logra entonces prefiere marcharse. Para los nativos de este signo es impensable no estar por encima de todo. Por esta actitud suele tener roces con: Capricornio, Virgo, Piscis y Cáncer.

Virgo

Primero busca la perfección en el antes de enfrentarse a los demás. En general es poco competitivo y pueden ser hasta pasivos a la hora de mostrar su potencial. Los signos menos compatibles o enemigos de virgo son: Aries, Leo, Sagitario y Virgo.

Libra

Busca alcanzar sus objetivos sin miedo, lo cual no siempre es del gusto de quienes lo rodean, especialmente: Tauro, Capricornio, Escorpio, Piscis y Virgo.

Escorpio

Sus intereses están primero que nada y es competitivo y vengativo, por ello suele ganase algunos enemigos como: Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Aries.

Sagitario

Discute solo por aquellas cosas que realmente valen la pena y a decir verdad, no son muchas. us enemigos son: Cáncer, Escorpio, Virgo, Tauro y Capricornio.

Capricornio

Es un signo especialmente calculador que busca otras formas para lograr sus objetivos y siempre evita la confrontación. Sus enemigos según su signo son: Géminis, Leo, Sagitario, Acuario y Aries.

Acuario

No busca peleas y rara vez se ve involucrado en peleas. Su enemigos: Sagitario, Acuario, Piscis.

Piscis

Odia la agresividad de las discusiones y solo confronta cuando se siente realmente lastimado: Puedes tener como enemigos a: Géminis, Acuario, Leo, Libra y Aries.