Tauro

Valientes, fuertes y decididas pero también muy celosas de su intimidad. Las mujeres y los hombres que pertenecen al signo de Tauro son muy cerradas y quieren conservar a toda costa su espacio personal, por eso, es habitual que mientan para preservar su espacio y sus intimidades.

Un Tauro no te mentirá para hacer daño o de forma convulsiva, sino que lo hará para protegerse en su propio espacio. No te contará nada que sepa, de hecho, mentirá para ocultarlo, y es que un Tauro no confiará en ti si no quiere hacerlo.

Leo

Los Leo son poderosos, y con una gran personalidad. Su atractivo radica en el dúo que mantienen entre su fuerte independencia y lo cariñosos que son. Eso sí, también son muy mentirosos según su horóscopo, ya que su fuerte carácter y su terquedad, les puede llevar a mentir, sobre todo si su cabeza está en juego.

Leo puede manipularte para conseguir lo que desea, y es que, piensa sobre todo en el mismo y no dudará en mentirte si lo que quiere es salvarse de alguna situación. Es la típica persona que cuenta las cosas a su manera, de modo que manipula al otro.

Géminis

Siempre se ha dicho que los nacidos bajo este signo tienen dos caras, y nada mejor refleja su habilidad para soltar una mentira. Y es que, si no eres firme en una opción puede que te contradigas o que entres en un estado de confusión tal que necesites mentir porque no te aclaras. Esto es precisamente lo que les pasa a los géminis.

También hay que señalar que cuando un Géminis miente, casi nunca es adrede, sino que es una víctima de sus propios enredos, así que, bastará con tener un poco de paciencia para saber la verdad. Salvar tu relación de una crisis de pareja, no es sencillo, pero con paciencia y comprensión podéis salir adelante.

Libra

Atentos y en búsqueda de la aceptación, el Libra te mentirá para caerle bien a todo el mundo. No te mentirán abiertamente ni para sacar ningún provecho, pero sí que es cierto que pueden llegar a mentir para impresionar o suelen ocultar detalles que no quieren que salgan a la luz.

Otra característica que podrá hacer que un Libra te mienta es que considere que no merezcas la verdad. Y es que se trata de personas muy nobles, pero que recurren, en ocasiones, a la mentira.