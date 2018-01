Cada verano surgen temas, que prometen romperla en la época mas esperada del año. Generalmente los hits vienen de la mano de artistas nacionales e Internacionales muy reconocidos, pero este no es el caso. La banda que logró el que promete ser el tema del verano no es conocida y para sorpresa de todos, algunos de los cantantes, son guardavidas.

El tema del verano se llama “Cuidado con el chupón”, que hace referencia al momento en el que la corriente del mar suele llevar a las personas para dentro imposibilitando que salgan. Por lo que es necesaria la presencia de un guardavidas que lo ayude a salir.

Ya tenemos cumbia y todo... Jajajjaa Saludos a la gente que hizo el video, GUARDAVIDAS DE LAS TONINAS, buena Temporada y Feliz 2018 para todos!!!! Posted by Guardavidas Monte Hermoso 2018 on jueves, 4 de enero de 2018

El tema fue publicado por Mariano Marquez, un bañero de las costas de Monte Hermoso, en su cuenta de Youtube. Desde el 1ª de enero, no para de sumar reproducciónes y ya es viral en las redes sociales.

Con una original letra y una melodía pegadiza, los cantantes describieron algunas de la situaciones que suelen vivir los turistas que van a la playa y deben ser auxiliadas, tanto en el agua como a la hora de tomar sol.

El video fue grabado en Las Toninas, Buenos Aires, Argentina. Y en el final de la reproducción brindan un mensaje en el que especifica que no todos los integrantes de la banda son guardavidas y que no es un operativo de seguridad de la playa sino un llamado de atención.

“Este video no está relacionado con ningún operativo de seguridad en la playa. No todos los personajes son guardavidas reales. No todos los guardavidas que participaron en el video pertenecen al operativo de seguridad en la playa. Los que sí pertenecen, grabaron las escenas fuera de su horario laboral.”