El boom noventero continúa echando raíces en la industria de la moda, anunciando el regreso de tendencias vintage que supieron gobernar la esfera mediática hace más de dos décadas. Prueba de ello es el renovado protagonismo de las muñecas Bratz: cabezonas, fashionistas y ajenas a los estándares surrealistas de su contrincante atemporal, la Barbie.

Tras su revolucionario lanzamiento en el 2001, se convirtieron en todo un fenómeno global para niñas y adolescentes, quienes inspiraban sus outfits más osados y rompedores en sus juguetes favoritos. En honor a su influencia intergeneracional, la firma de moda Bershka colaboró con MGA Entertainment para crear una línea temática de ropa y accesorios llena de brillos, estampas y prendas de tiro alto.

Este lanzamiento que cautivó a todos los fanáticos de la serie es solo un ejemplo del revival indiscutido de las muñecas Bratz: la lista continúa. Tal es el caso de la joven artista de Brooklyn Martin Cantos, cuyo propósito creativo es reinterpretar las icónicas Sasha, Cloe, Yasmin y Jade a base de maquillajes, fotografías y rasgos estéticos representativos de cada una.

Autodefinida como una “artista trans creativa, diseñadora y fotógrafa que disfruta investigando movimientos culturales para crear una narrativa a través de las artes visuales”, Martin “intenta reflejar y dar voz a la diversidad y la feminidad en la cultura pop a medida que surgen nuevas formas de identidad”.

“Las Bratz siempre fueron para mí un recurso estético divertido, además ahora están de moda. Así que decidí usarlas y hacer maquillajes en ellas como si fueran influencers de belleza. Obviamente al comienzo solo fue algo divertido para mí, pero la gente comenzó a recrear esos maquillajes. Mis Bratz se convirtieron en “mini influencers” y tuvieron un poder propio a pesar de ser objetos. Mi finalidad no era solo el experimento, sino mostrar diversidad en la industria de la belleza, pues sigue siendo eurocéntrica y racista”.

Sus creaciones más comentadas son aquellas que personalizan a los personajes famosos más influyentes del momento, siempre bajo la forma y caracterización de una auténtica Bratz. No solo modifica sus rostros y peinados, sino que además recrea en versión miniatura algunos de sus estilismos de lujo más legendarios (¡con logomanía de lujo incluida!).

Entre sus musas principales se encuentran Rosalía, Ariana Grande, Cardi B, Nathy Peluso, Danna Paola, Miley Cyrus y Belinda.“Siempre me intereso en recoger elementos muy kitsch a los que la gente no les da chance. Utilizo una estética muy pop, que es más digerible. Así la gente no teme ver y entrar, observar y consumir. En el fondo y en el concepto trato temas con un trasfondo más político o sexual (diversidad sexual y género)”, explica Cantos.