Si algo le faltaba al célebre y aclamado personaje interpretado por Ryan Reynolds era desplegar su talento en el escenario. Deadpool, amante de las armas y el humor sarcástico que traspasa la pantalla, se mostró al compás del nuevo tema de Céline Dion.



Llega la segunda parte de la historia de Wade Wilson. Esta entrega promete más acción, gracia y efectos especiales; además de un protagonista que se conecta directamente con la audiencia. Para ello, qué mejor que la voz de quien hizo vibrar al mundo con su sencillo "My Heart Will Go On", la banda sonora de Titanic.

En esta oportunidad, la cantante estrenó el videoclip de "Ashes" (Cenizas). Allí el anti héroe se mueve con diversos pasos y siente la música en sus venas, realizando un claro homenaje a la película "Flashdance" (1983).

Cabe recordar que "Deadpool 2" llega a la pantalla grande de todos los cines argentinos el jueves 17 de mayo para calmar la ansiedad de los fans que esperan que la historia, continúe.