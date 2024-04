Un evento doméstico en España capturó la atención global, a partir de que una mujer, identificada como Andrea García (@andreaxgxrcia), compartiera en TikTok un breve video que muestra una escena casera inusitada: varios caracoles que, al ser olvidados en remojo por su abuela, cobraron vida y se dispersaron por toda la cocina de su abuela.

”El mundo merece ver esto”, escribió Andrea en la descripción. En las imágenes, que duran 16 segundos, se puede ver que, a medida que los caracoles recobraban movilidad, se esparcían por la cocina, ocupando desde los armarios hasta el lavaplatos, creando una situación caótica pero divertida, como raramente se observa.

“Madre mía, me había olvidado de los caracoles”, fue la reacción de la abuela al presenciar la inadvertida invasión de caracoles en su cocina.

El suceso no solo se popularizó en TikTok, sino que también lo hizo en X (anteriormente Twitter), donde el usuario @niporwifi amplió su visibilidad a un millón adicional de espectadores.

En tanto, el clip tiene más de nueve millones de reproducciones y supera el millón de likes. Asimismo, los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios al ver el insólito episodio: “¿Cómo que los caracoles reviven?”, “¿En qué país es común comer caracoles? No es hate ni nada, solo me da curiosidad porque es la primera vez que veo esto”, “En Argentina los tenemos en el jardín, y en otros lados se los comen” y “A mí me pasó una vez que tenía que ir a recoger a los niños del cole y me olvide de tapar la olla, 20 kilos de caracoles hasta por el techo”, son algunos de los mensajes en la publicación.