Una pareja con hijos y con 20 años juntos decidió pasar por el Registro Civil y dar el "sí, quiero". Ambos se lookearon para la ocasión y hasta los esperaba una gran fiesta junto a sus seres queridos.

Pero con lo que no contaban es que ese día no abrieron las oficinas y debieron llamar a los carabineros (policía de Chile) para constatar que ellos tenían turno y que no pudieron casarse.

Pese al mal rato que atravesaron en el Registro Civil, se fueron disfrutar de su "casamiento" con sus familiares.