Aunque hay mucho mito al respecto, lo cierto es que las relaciones entre nueras y suegras son en, no pocas ocasiones, fuente de conflictos.

No ajeno a esa realidad, Clint Edwards contó a través de un blog para padres primerizos la manera en que defendió a su esposa de su madre, luego de que la acusara de tener la casa sucia.

“Era sábado. Estaba lavando platos. Sinceramente, no sabía qué decir. Ella se había dado cuenta que nuestra casa estaba desordenada y preguntó: ‘¿No te molesta que Mel no mantenga una casa más limpia?”, empezó su relato el hombre de 35 años.

Y continuó: “Realmente no sabía cómo responderle a mi madre. Creo que la percepción de mi madre sobre nuestra casa refleja la época en la que creció. Ella es parte de la generación del baby boom”.

Al respecto, recordó un consejo que le dio su padre durante su juventud. “Yo no conocía muy bien a mi papá, pero sí recuerdo que me dio este consejo sobre cómo elegir una esposa: ‘Pasa por su casa de forma inesperada. Cómo mantiene su casa puede decir mucho de una mujer’”.

No obstante, y a pesar de reconocer que sus padres se criaron con otros ideales, Clint Edwards comprendió que las responsabilidades del hogar son de a dos. “Realmente no pensé en una casa limpia cuando me casé con mi esposa. Pensé en cómo me gustaba lo que tenía para decir. Pensé en cómo me hacía sentir. Pensé en cómo ella sonreía mucho. Me gusta eso. Pensé en cómo era dulce y pensativa, y en cómo parecía la clase que querría para mis hijos”, escribió en su blog.

Fue entonces cuando, en defensa de su mujer, le dijo a su mamá: “No me metí en este matrimonio por una casa limpia. Estoy aquí porque ella parecía ser alguien con podría pasar mi vida”.

Su posteo fue furor en su blog y fueron cientos las mujeres y los hombres que lo felicitaron por sus palabras.