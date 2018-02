¿Quién no salió de su casa y se dejó la puerta abierta alguna vez? Él que diga que no, que arroje la primera piedra. El problema es cuando no vivís solo y te retan por el olvido: eso fue lo que le pasó a Selene, una chica que compartió en Twitter los mensajes que su papá le mandó compulsivamente para que no se olvide de ponerle llave a la entrada de su casa.

Una vez me olvidé la puerta de mi casa abierta y padre los días siguientes estuvo así pic.twitter.com/1IE4tnD6x1 — cln (@selemarian) 13 de febrero de 2018

"Una vez me olvidé la puerta de mi casa abierta y padre los días siguientes estuvo así", escribió la chica en Twitter junto a un video en el que se escuchan TODOS los mensajes del papá dejándole MUY en claro que no se olvide de cerrar la puerta.

El tuit tuvo más de 57 mil retuits e infinidad de respuestas. Mirá las mejores repercusiones e incluso le hicieron un remix y otros ususarios contaron sus exeriencias.