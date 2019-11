Un joven dejó su auto mal estacionado en la ciudad de Cádiz, España, debido a que pasó alrededor de 40 minutos buscando lugar. Debido a la falta de éxito decidió dejarlo con una nota apoyada entre el torpedo y el parabrisas donde explica por qué lo dejó ahí rogándole a la Policía que no se lo lleven con la grúa.

Es que el muchacho ya no aguantaba las ganas y tenía que ir al baño con urgencia, por eso tuvo la llamativa idea de dejar un mensaje escrito a mano sobre un papel blanco, donde dejaba hasta su nombre y apellido junto con el número de celular. Esto llamó la atención de un transeúnte que le sacó una foto, lo publicó en Twitter y rápidamente se hizo viral.

“Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando estacionamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana”, detallaba explícitamente la nota.

El autor del texto explicó después a medios locales españoles que el llamativo episodio se desató luego de que se juntara con un grupo de amigos a ver el partido entre Rayo Vallecano y Cádiz.

Y en un momento de sinceridad contó: “Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... Y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas. Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad”, explicó.

Finalmente, las autoridades no le hicieron la multa.