Una modelo de redes sociales denunció que la obligaron a irse de la Plaza de San Pedro al cosiderar que estaba vestida de manera inapropiada

"Un señor que trabajaba allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano", contó Juju Vieira en su Instagram.

Según la influencer brasileña, otras personas presenciaron la situación en la que le faltaron al respeto y la avergonzaron.

"Ni siquiera sabía que había reglas. Una persona con sentido común no visitará el Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba", aseguró.

Y en ese sentido, añadió: "Iba con ropa cómoda con la que me sentiría bien para largas caminatas. La comodidad era mi única preocupación".

Tras manifestar su enojo, y reafirmar que es católica, Vieira borro las fotos que se tomó en el lugar y dejó algunas de la arquitectura.