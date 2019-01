Cristiano Ronaldo publicó una inoportuna foto que generó un importante repudio en las redes sociales. El futbolista de la Juventus de Italia compartió una imagen suya a bordo de su lujoso avión y recibió muchas críticas por su falta de sensibilidad en torno a la incertidumbre mundial por la desaparición del avión que trasladaba a Emiliano Sala hacia Cardiff.

El portugués ratificó este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que fue condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros (USD 21,3 millones) por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.

De regreso a Turín, se mostró sonriente en una selfie tomada a bordo del avión. A la imagen le sumó los emoticones de una sonrisa, una aeronave despegando y el pulgar hacia arriba. De inmediato, decenas de usuarios le recriminaron su "insensibilidad" en un tema que mantiene en vilo al mundo.

El reconocido ex futbolista inglés Gary Lineker fue uno de los que lo criticó públicamente. "No es el día para este tweet. Realmente no lo es", escribió en respuesta al mensaje de Cristiano Ronaldo.