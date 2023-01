En el último tiempo, muchos usuarios encontraron la oportunidad de utilizar las redes sociales para hacer descargados sobre sus malas experiencias en restaurantes. En esta oportunidad, una mujer escribió, indignada, la experiencia que tuvo en un restaurante. La usuaria contó la cantidad de dinero que gastó cuando se sentó en una confitería a desayunar.

Sin embargo, lejos de recibir el apoyo de las personas que leyeron su tuit, los usuarios lanzaron todo tipo de comentarios en contra de la comensal que gastó una fortuna en un desayuno para dos personas. En este sentido, los usuarios aseguraron que se podría haber evitado la situación.

Este último fue el caso de una usuaria de Twitter llamada “@nanainseul”, que quiso darse el gusto de desayunar unos huevos revueltos con palta extra en un restaurante de Pinamar y el precio, para dos personas, la dejó indignada.

“De oro, los huevos. Lugares que no volvés, comenzando ya”, resumió la usuaria junto a la foto de la cuenta que publicó en Twitter. Por dos platos de huevos revueltos ($2.000 cada uno), una palta, un adicional, dos cafés y dos adicionales de leche de almendras, le cobraron $7.300.

El tuit se viralizó rápidamente y generó un debate entre los internautas. No obstante, la mayoría de los comentarios no estuvo a su favor. Muchos la criticaron por no haberse levantado de la mesa luego de haber visto el menú y los precios elevados.

“Si viste los precios y te pareció caro, para qué te quedaste?”, señaló una seguidora y otra la siguió: “Yo, cuando pido la carta, si los precios son un exceso, me levanto y me voy. ¿Cuál es el problema?”, sumó. Otros usuarios señalaron lo caro que le cobraron la leche de almendras: “O sea, que los vegetarianos, veganos y alérgicos a la lactosa pagan más caro ‘adicional’”, lanzó otra persona.

Del debate también participó una persona que señaló que a veces no se trata del lugar turístico en donde uno se encuentra, sino del restaurante que se elige o los alimentos que se ofrecen en el menú. “Depende de dónde vayas, Nana. Estamos en Pinamar Norte con unos amigos. Merendamos 6 personas súper abundante y bien, con 6 mil pesos”, respondió otra usuaria.

