Una joven australiana se volvió viral luego de encontrar un inmenso animal en la pared del baño de su casa. La extraña araña robó la atención de los usuarios en redes sociales por su gran tamaño, donde sugirieron a la joven abandonar su hogar, pues aunque inofensiva, la araña luce en realidad aterradora.

Cathy Cox, que vive en el poblado de Perth escribió en una publicación dirigida al grupo "Australian spider identification page" en la que expresó que le daba terror pensar en mover a la araña.

"Está fuera de peligro, aunque ¿debería re-ubicarla? Para que sepan, el corazón se me acelera al pensar en esto último", escribió.

La publicación desesperada de la joven rápidamente se volvió viral, pues el impresionante tamaño del arácnido no pasa desapercibido, además es un "animal rápido". A manera de broma, los usuarios aconsejaron a la joven huir de su casa antes de que la araña la atacara, pues definitivamente no es el compañero de cuarto que uno esperaría tener.

¿Qué tipo de araña es?

El impresionante animal en realidad es una de las tantas especies de araña cangrejo gigante, también conocida como araña de la madera o araña huntsman. "Estas grandes arañas peludas de color marrón grisáceo tienen cuerpos aplanados y se encuentran en toda Australia.

Prefieren vivir al aire libre bajo la corteza de los árboles o bajo las rocas y troncos del suelo. Son típicamente de patas largas", informó el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional del Gobierno de Australia en su página web agric.wa.gov.au.

Estos arácnidos son buenos cazadores por naturaleza, cuentan con una vista increíble y no tejen telarañas, pues persiguen a sus presas corriendo. Aunque sí portan veneno, en realidad no representan una amenaza para los seres humanos, pues aunque algunas pueden llegar a morder no pasa de un doloroso ataque.