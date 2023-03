Hoy, Aries, inicias una excelente etapa en tu vida en todos los sentidos. Te falta poner en orden tus ideas, Tauro, si lo haces alcanzarás el éxito. Recuerda, Géminis, que el dinero y el prestigio no son tan importantes como las personas. Cuando mejor te han funcionado las cosas, Cáncer, es cuando has persistido en el intento. Si eres ahora un corazón solitario, Leo, un gran amor está llegando a tu vida. No vuelvas más la vista atrás, Virgo, te perjudica. Si hoy se te tuercen los planes, Libra, déjalo para más adelante sin lamentarte por ello. Hoy puedes sentir un flechazo por alguien que encontrarás junto a tus amigos, Escorpio, el flash será mutuo. Has de pensar más en lo que “tú” crees, Sagitario, no en lo que esperan los demás de ti. El amor necesita comunicación, ternura y pasión, Capricornio, procura ser más espléndida en los tres aspectos. Busca la forma de pasarlo bien en el trabajo, Acuario, es importante que estés motivada y tengas ilusión. Estás entrando en una nueva etapa sentimental, Piscis, será positiva, disfrútala.

Aries

Estás siempre dispuesta a cualquier acción, Aries y esto te ha beneficiado a diario. Pero en ocasiones este espíritu inquieto te hace estar nerviosa o incluso ansiosa porque piensas que las cosas funcionan demasiado despacio. Tómatelo todo con un poco más de calma. Si te dedicas a las ventas o los negocios hoy te espera un muy buen día, buenas ventas e importantes beneficios. Pero lo mejor de todo es que estás a un paso de iniciar una excelente etapa en tu vida. Puedes llegar a conseguir todo aquello que has deseado siempre. Estás avanzando a diario a grandes pasos hacia el éxito, pero no dejes que otros saquen partido de tu esfuerzo diario. En el amor, Aries, ten más confianza en tu pareja y en ti misma. Puedes ser muy feliz junto a esta persona.

Tauro

Si no has llegado a donde te proponías, Tauro, es porque te hace falta poner en orden tus ideas sobre cómo llegar a conseguir lo que deseas en la vida. Siempre has tenido un objetivo, pero hasta ahora no has acertado con los pasos adecuados para conseguirlo. Prepáralo a diario como si fuera un examen, anota en una libreta a dónde quieres llegar exactamente y en otra página lo que has ido haciendo en este sentido. Te sorprenderá ver por escrito las cosas que eran innecesarias o incluso contrarias a tus intereses. En cambio, Tauro, puedes descubrir que lo más importante todavía no lo has intentado. Esto te ayudará a trazar el camino adecuado que has de seguir a diario para alcanzar el éxito. En el terreno sentimental estás hoy en un buen momento pero pon también de tu parte.

Géminis

Si las cosas te están yendo bien a diario en el aspecto económico, que casi siempre va paralelo al profesional o laboral, Géminis, no olvides a quienes pasan por momentos difíciles en alguno de estos aspectos o en ambos. Haz hoy un viaje al pasado y recuerda los momentos cuando empezabas o en esa crisis que atravesaste tiempo atrás. El éxito es una cuestión de esfuerzo personal, de esfuerzo diario, pero también de tener oportunidades, de poder demostrar lo que vales. No menosprecies a quien no ha podido llegar a su meta, al contrario, intenta ayudarle, Géminis. El dinero y el prestigio no son tan importantes como las personas. Tenlo en cuenta hoy si alguien te pide ayuda. No le defraudes. El amor también te funciona, si estás en pareja es una unión sólida. Da las gracias al Universo.

Cáncer

Eres una persona muy perseverante, que no te rindes ante los obstáculos, Cáncer, pero llevas una temporadita que ante las dificultades de diario del trabajo te entran ganas de enviarlo todo al cuerno. Esto no responde a tu forma de ser. Date cuenta hoy de que cuando te han funcionado mejor las cosas es cuando has persistido en el intento. En realidad siempre has conseguido llegar a la meta. En el terreno personal, Cáncer, necesitas cuidarte más, que no te estás prestando la atención necesaria. Está bien que controles los gastos a diario pero permítete de vez en cuando las cosas que te gustan y que te mereces. Hoy una amiga te pedirá ayuda moral. Está pasando una crisis y eres la persona idónea para consolarla. En el amor, es un buen momento para una cita con alguien a quien estás conociendo.

Leo

No desperdicies hoy, Leo, la oportunidad que te brindará la vida para demostrar lo que sabes y de lo que eres capaz profesionalmente. Puede que te sientas cansada, agotada, porque el trabajo te exige a diario mucho esfuerzo, pero si quieres prosperar nadie dice que el camino sea fácil. Para estar en perfectas condiciones de afrontar el día a día, no trasnoches, acuéstate pronto y levántate temprano. Dedica a diario una parte de tu tiempo libre para ver a tu familia, es algo que todos estáis necesitando a diario y hoy quizá tú más que nadie porque ellos son gran parte de tu soporte emocional. A nivel sentimental, si en estos instantes eres un corazón libre, todavía te queda algún tiempo de soledad, Leo, pero se acerca el momento de que un gran amor llegue a tu vida.

Virgo

Tienes una cualidad, Virgo, que te hace estar muy valorada profesionalmente y es que te gusta estar siempre al día, en constante evolución. Esta es la parte positiva. También te gusta tenerlo todo controlado a diario, y esto sería un punto más a tu favor, pero no soportas que te lleven la contraria y es ahí donde “pinchas”. A veces reaccionas muy mal cuando otros quieren hacer valer sus ideas o sugerencias. En primer lugar has de controlar este impulso de mandona. Procura ser más tolerante y escuchar con atención otras propuestas a diario. Piensa que algunas veces los demás tienen razón. En el terreno sentimental, ahora te empiezan a funcionar las cosas, Virgo, después de decidir pasar definitivamente página del pasado. Tu pareja y tu lo podréis experimentar hoy mismo. No vuelvas más la vista atrás porque esto no te favorece en absoluto.

Libra

Hoy, Libra, puedes encontrarte en una situación que te pondrá de los nervios. Pero es normal que veces las cosas no salgan como una las planifica a diario, por eso es tan importante que eches mano de tu capacidad de improvisación, de cambiar de planes cuando las cosas se alteran, en lugar de desesperarte. Por eso si hoy hay algo que querías hacer y se tuercen los planes déjalo para más adelante sin lamentarte por ello. Podrás retomarlo en breve. Es importante que aproveches a diario las oportunidades que te brinda la vida, aunque las percibas en forma de incordio. En el amor, Libra, si tienes una relación estable, quizá ya con descendencia, y sientes que la pasión se va apagando, hoy es un día perfecto para hablar del tema y encontrar la solución. No te dejes vencer por la rutina, pon un poco de chispa.

Escorpio

No andes hoy quejándote de que en el trabajo no te valoran lo suficiente, Escorpio porque para que esto ocurra la primera que te has de valorar a diario eres tú misma. Si llevas tiempo pensando que cobras poco, hoy es el día de tantear el terreno para solicitar un aumento. Has de hacerlo con simpatía y con argumentos sólidos, no con quejas y lamentos. Quizá no obtengas una respuesta afirmativa hoy mismo pero habrás dado el toque y seguro que lo pensarán. Hoy también puedes tener noticia de un miembro de la familia que pasa por un apuro económico. Ayúdale a pasar este bache. En el terreno sentimental, si estás sin pareja desde hace tiempo, Escorpio, hoy puedes sentir un flechazo por una persona que encontrarás junto a tus amigos. Lo mejor es que el flash será mutuo.

Sagitario

Te dejas vencer por los temores a lo que podría ser y lo que podría pasar, Sagitario. Has de hacer hoy acopio de valor. Es posible que pase de todo pero es más probable que no pase nada. Un juego de palabras, pero léelo bien porque para ti tiene mucho sentido y te ayudará a disipar esos miedos que te frenan. Tu sensibilidad te juega malas pasadas, aprende a aplicarla sólo a lo que te resulta provechoso. No te será fácil pero inténtalo a diario con ganas y desde hoy mismo porque verás que la vida tiene muchas más alegrías de las que crees. Tu vida sentimental está afectada por ello, Sagitario. Has de pensar en lo que “tú” quieres, no en lo que esperan los demás de ti. Sé siempre tú misma y no cedas siempre a los deseos de otros.

Capricornio

Hoy en una conversación intrascendental, Capricornio, podrías enterarte de que alguien necesita a una persona con tu perfil profesional para participar en un proyecto importante y quizá saques la conclusión de que pinta muy bien. Valora lo que tienes ahora, pero si no te satisface o ya tenías idea de buscar algo mejor, no pierdas ni un minuto e intenta contactar con la persona adecuada. Si decides hacer esto, esfuérzate, concentra a diario todas tus energías en ello. Presenta tu currículum con el máximo de detalles y haz una propuesta irrechazable, aunque tengas que ceder un poco. En el terreno sentimental, Capricornio, si estás en pareja, recuerda que el amor para avanzar necesita a diario mucha comunicación, mucha ternura y mucha pasión. Quizá podrías ser un poquitín más espléndida en los tres aspectos. Empieza desde hoy mismo y serás la primera en celebrarlo.

Acuario

Si a diario te cuesta levantarte por la mañana para ir a trabajar, Acuario, posiblemente es porque estás desmotivada. Quizá tienes una sensación de estar hasta la peineta del trabajo. Recuerda hoy que en gran parte depende de tu actitud. Aunque no tengas el trabajo ideal puedes sacarle mucho partido siempre y cuando estés motivada y hagas las cosas con optimismo e ilusión. Hoy se te puede presentar la ocasión de cambiar o de avanzar en el terreno profesional, pero es posible también que te sientas insegura sobre lo que has de decidir, porque no sabes si es lo que ahora te conviene. Piénsalo bien y si decides quedarte donde estás, busca la forma de pasarlo bien a diario con lo que tienes, Acuario. En los temas del corazón, puede que tu pareja sienta que a vuestra relación le falta algo de pasión. Ponle solución.

Piscis

Te puede llegar hoy, Piscis, una oportunidad de oro en el terreno profesional, pero que a la vez te creará un dilema. Es probable que en tu entorno laboral te hagan una buena propuesta para mejorar tu estatus. Es algo que no esperabas pero que te aportará muchas cosas positivas a diario y también te dará la posibilidad de acceder a otros terrenos que deseas conocer. Sin embargo, esto puede coincidir con la noticia de que han respondido positivamente a una solicitud de empleo que cursaste hace un tiempo. La decisión no va a ser fácil. Has de ver lo que más te conviene y también lo que deseas realmente, Piscis. Piénsalo muy bien. También puede haber hoy algún cambio en el terreno sentimental porque estás entrando en una nueva etapa muy diferente a todo lo vivido con anterioridad. Será positiva. Disfrútala.