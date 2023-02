Escucha la opinión de tu pareja en temas que sólo te conciernan a ti, Aries, pero has de ser tú quien tome las decisiones. Necesitas descansar y desconectar, Tauro, busca ayuda externa y mira por ti misma. Pon fecha a lo que deseas conseguir, Géminis, recuperarás el estímulo de trabajar con ilusión. Buen día para sorprender a tu chico con una velada especial, Cáncer, algo sencillo pero muy sugerente. Un coqueteo tonto, Leo, podría constante la relación sentimental que ahora tienes. Presta atención a las señales, Virgo, estás dejando pasar la oportunidad de conocer a una persona fantástica. Si has sufrido un fracaso sentimental, Libra, convéncete de que siempre podrás comenzar de nuevo. Ayuda a tu pareja a resolver un problema familiar, Escorpio, necesita tu apoyo. Muéstrate más amable con quienes se interesan por ti, Sagitario, siempre están ahí cuando les necesitas. Alguien a quien consideras amigo o amiga, Capricornio, está a tu lado sólo por interés. Es muy importante que lleves las cuentas claras de tus gastos, Acuario, te ahorrarás mucho dinero. No seas tan pasota con ese chico que te ronda, Piscis, es alguien muy interesante.

Aries

La buena suerte te sonríe, Aries, tienes ahora a diario oportunidades profesionales muy buenas. Sin embargo, parece no estás agudizando la intuición como debieras. Sólo tienes que valorar hoy si vale la pena que te quedes donde estás o te arriesgas para dar un paso adelante. Hay algunas personas a tu alrededor que te pueden dar un consejo acertado. En cambio, estás dejando que otros que no tienen este conocimiento, estén decidiendo por ti, sobre este tema tan importante, Aries. Si es tu pareja, no permitas que decida en tu vida como si fuera cosa suya. Es bueno que te dé su opinión, pero no te sientas obligada a seguirla. Has de ser tú misma quien dirija a diario tu propia vida. Valórate más. Tienes la autoestima hoy un poco baja y te convendría tener un poco más de confianza en ti misma.

Tauro

Estás hoy súper ocupada con temas de trabajo, Tauro, y no estaría de más que te organizaras para que las cosas del hogar no te supusieran a diario una carga extra. Quizá tu pareja puede hacerse cargo de tu parte por unos días o busca ayuda externa, será un dinero muy bien invertido. Así tendrías más tiempo de descansar y desconectar. También tendrías que poner un límite porque estás asumiendo responsabilidades que no te tocan. Y aunque estés sobrecargada de tareas a diario, hoy haz un hueco para visitar a tu gente, que te esperan para consultarte sobre un tema importante. No les dejes de lado por el trabajo, Tauro. En el amor, afortunadamente, las cosas marchan y si estás en pareja, tu chico se mostrará más enamorado y pasional que nunca. Esto te ayudará a combatir el estrés.

Géminis

Estás atravesando un momento, Géminis, en que te podría vencer el desánimo. Estás pensando a diario en algún gran proyecto que no puedes materializar. Busca hoy la forma de hacerlo realidad, ponte metas más asequibles y a más corto plazo. Pon fecha a las cosas que deseas conseguir. Te servirá además para recuperar el estímulo de trabajar con ilusión y energía. Hoy, precisamente, pueden adjudicarte una tarea delicada y meticulosa. Si estas desconcentrada puedes cometer un error. Presta a diario muchísima atención a los detalles y pide ayuda a quienes están a tu alrededor, Géminis. En el terreno sentimental, tu amor hoy podría cancelar una cita o venir más tarde. Es normal que tenga otras cosas que atender. No seas celosa y no le des la vara cuando no puede venir cuando tú desearías. Bastante preocupado esta él.

Cáncer

Si hoy, Cáncer, te sientes con un poco de bajón, haz lo posible por remontar cuanto antes. Te iría bien cuidar más tu piel a diario. Empieza por una buena limpieza de cutis profesional y procura seguir con cuidados diarios de limpieza, tonificación e hidratación. Esto siempre sube los ánimos y además relaja. Puedes buscar recetas naturales para tus mascarillas, utilizar aceites esenciales e infusiones de ciertas hierbas. Si estás inspirada podrías incluso escribirlo en un cuaderno. Experimenta y disfruta a diario de todo lo que te ofrece la naturaleza. Hoy es un buen día para preparar una velada especial con tu chico, Cáncer. Algo sencillo, natural y muy sugerente. Deja volar tu imaginación. Se trata de favorecer la diversión y el placer.Os ayudará a estrechar lazos.Aprovecha este momento tan propicio para el amor y las experiencias pasionales. Si aún te quedan dudas de qué le depara este año a Cáncer, consulta el horóscopo de la suerte de 2023.

Leo

Te estás dejando llevar a diario por alguna corriente que no te conviene nada, Leo. No estás demostrando hoy toda la fortaleza que caracteriza a tu signo. De repente te sientes influenciable y dejas que ciertas opiniones de la gente que te rodea te haga tambalear y sentir que no eres suficientemente capaz de conseguir lo que quieres. Escuchas demasiado a quienes te quieren anular, Leo. No prestes atención a estas tonterías. Tienes toda la capacidad para determinar lo que quieres y sabes cómo hacerlo. En el terreno sentimental, hoy puedes tener la tentación de caer en otros brazos que no son los de tu pareja. No hagas lo que no te gustaría para ti y recuerda qué te une a la persona que comparte contigo su vida a diario. Un coqueteo tonto podría costarte esa relación.

Virgo

Procura hoy hacer acopio de energía, Virgo, prepárate para la que te espera a lo largo de la jornada con un poco de ejercicio y un buen desayuno. Es probable que no sea un día tranquilo laboralmente hablando. Tendrás mucho trabajo y algunas dificultades para realizarlo. Podrías afrontarlo perfectamente si estuvieras con el ánimo como es debido pero un tema sentimental parece que te está afectando también en otras áreas a diario. Puede que te sientas sola o nostálgica. Sin embargo, en este aspecto hay buenas noticias para ti. Presta hoy atención a las señales porque estás dejando pasar la oportunidad de conocer a una persona fantástica que te aportaría un gran bienestar emocional, Virgo. En realidad sabes de quien se trata, pero no te fías. No receles tanto y dale una oportunidad, se la tiene bien merecida.

Libra

Te iría muy bien hoy disponer de tiempo para descansar, Libra, pero todavía falta mucho para el próximo fin de semana. Mientras, libérate del estrés aprovechando a diario todos tus ratos libres, haciendo ejercicio, procurando hacer actividades que te llenen y durmiendo bien por las noches. Es importante que lo hagas porque este cansancio te hace desconcentrarte y quizá también olvidar ciertas cosas importantes, algo que te podría perjudicar en el trabajo. Puede haber una persona esperando a diario respuesta de algo que te propuso y que supondría una acción muy positiva para ti. Ponte en contacto hoy mismo. Si este estado de ánimo es debido en parte a asuntos del corazón, tal vez por una ruptura reciente, Libra, convéncete de que siempre puedes comenzar de nuevo, sea cual sea tu edad y tu situación. Las oportunidades nunca se agotan.140

Escorpio

Hoy, Escorpio, tienes muy bien aspectados los asuntos laborales.Puedes tener la ocasión de hacerte escuchar en el trabajo y demostrar tu capacidad para ser una buena jefe de equipo. No tienes que conformarte con menos. Si ésta es tu aspiración, lucha a diario para que se te reconozcan tus méritos y no dejes de esforzarte hasta conseguir tu objetivo.Y no te desanimes cuando encuentres algún obstáculo, aunque hoy te resultarán más fáciles de resolver. Pero los contratiempos siempre nos enseñan a mejorar y evolucionar. Ahora tienes oportunidad de realizar a diario muchos cambios positivos en tu vida si tomas decisiones concretas y no te demoras mucho tiempo en ello. En el amor quizá tengas que ayudar a tu pareja a resolver un tema familiar, Escorpio. Aunque no sea plato de tu gusto, dale tu apoyo. Consulta tu horóscopo del amor por si los contratiempos te hacen dudar de tu pareja.

Sagitario

Cuida hoy un poco más la forma con que te relacionas con los demás últimamente, Sagitario. Seguramente no eres consciente de ello, pero estás dejando de lado a diario a personas que en realidad son muy importantes para ti. Tal vez sea una amiga o tu propia madre. Casi parece que te molesta cuando llaman interesándose. Eres un poco injusta. Deberías ser más amable por la disposición que tienen siempre de acudir cuando las necesitas. Si tienes pareja, también llevas un tiempo que estás dejando que la relación se enfríe. Piensa bien hoy si lo que quieres es que se vaya de tu lado, porque éste es el riesgo que estás corriendo con tu actitud. Necesitas pasar más tiempo a su lado y hablar de lo que os pasa, Sagitario. No puedes seguir dándole una de cal y otra de arena casi a diario.

Capricornio

Hoy, Capricornio, el tema familiar será protagonista del día. Ciertas diferencias entre algunos de los miembros de tu familia, tal vez por un asunto económico, harán que recibas una llamada pidiendo mediación. La verdad es que sería muy triste que dejaran de hablarse por un tema material. Has de convencerles de que los lazos emocionales son lo verdaderamente importante a diario y que para ese problema hay que buscar la salida, porque la tiene. Sabrás hacerlo porque eres muy buena en estos asuntos. Por otra parte, hay una persona que consideras amiga pero que en realidad está a tu lado por interés. Sabrás quién es por su actitud de puro egoísmo a diario. No le des más confianza, Capricornio, no la merece. A nivel sentimental, si estás en pareja desde hace tiempo hoy es un buen día para hacer planes de futuro.

Acuario

Estar de mal humor o con los ánimos por los suelos no sirve de nada, Acuario. Si hoy te preocupa tu situación económica porque ves que los gastos están superando los ingresos y ya andas mal de dinero desde el primer momento del mes, necesitas reorganizarte con urgencia, sobre todo para no estar tan agobiada a diario. Es muy importante que lleves las cuentas claras de tus gastos. Quizá si lo anotas en una libreta te darás cuenta de que hay cosas que podrías suprimir. No cedas ante las compras por impulso. Investiga cuantas y cuantas cosas puedes hacer gratis, tanto de cultura como de diversión. Aprovecha ahora estas oportunidades y te ahorrarás un montón de pasta, Acuario. Hoy tu pareja puede pedirte algo importante. Quizá te resulte extraño lo que quiere decirte, pero será muy positivo a diario. Presta atención.

Piscis

Eres muy talentosa, Piscis, y además todos lo reconocen, pero llevas unos días que no lo demuestras para nada. Tienes que enfocarlo mejor. Estás a diario mucho menos activa de lo que es habitual en ti y no plantas cara a los problemas que surgen en el trabajo. Mira en tu interior y si te reconoces en este patrón, modifica desde hoy mismo tu actitud o puedes tener problemas muy pronto. En el terreno sentimental, también estás muy pasota con alguien que tiene mucho interés en ti y que suele enviarte mensajes cada dos por tres y muchas veces ni tan siquiera le contestas, Piscis, aunque en el fondo te gusta. Ponte las pilas porque podrías perder a esa persona incluso como amigo. Se trata de alguien muy interesante y puede encontrar otras oportunidades fácilmente. ¡Llámale! Por lo menos conserva esta amistad.