Parecía un inocente video animado para entretener a los más pequeños de la casa, pero al pulsar el play, un hombre con lentes de color violeta daba instrucciones a los niños para suicidarse.

Free N. Hess, una madre y pediatra de Florida descubrió en Youtube Kids la grabación y emprendió una campaña en su blog PediMom para eliminar el video.

"De lado a lado por atención, de manera vertical para lograr resultados" explicaba el protagonista en la pieza de Youtube, señalando con su mano en qué sentido debía hacerse el corte en la muñeca para que fuera efectivo.

Aunque el reclamo de la doctora resultó un éxito y el clip fue retirado de la plataforma, hace pocos días recibió una alerta de un padre que había encontrado el mismo video en otra pieza distinta de Youtube.

"Justo ayer me avisaron que había otro video de dibujos animados con el mismo clip en el minuto 4:44. Esta vez, está en Youtube, y no en Youtube Kids. Mirando los comentarios he visto que los usuarios comenzaron a reportar este video hace aproximadamente ocho meses, y todavía no lo han eliminado" escribió Free N. Hess en el post #YoutubeWakeUp #Protectourkids (#Youtubedespierta #protegeanuestrosniños).

Aunque este último video también fue retirado, la pediatra denunció que lo habían vuelto a compartir en la plataforma especializada en contenidos infantiles, Youtube Kids.