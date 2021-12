Santino tiene 8 años y le escribió una carta a Papá Noel que conmovió a su familia. Ellos habían sufrido un hecho de inseguridad en su casa de Posadas, en Misiones, donde dos delincuentes los desvalijaron.

El hecho ocurrió el martes pasado por la tarde en el Barrio Motem, ubicado en inmediaciones de ruta 12 y Zapiola, cercano al Club de Educación de Posadas, los delincuentes irrumpieron en su hogar a plena luz del día y se llevaron: tecnología, ropa, juegos, un celular, una tabla de surf, juegos de PlayStation, muñecas, etc.

Los delincuentes fueron registrados por las cámaras de seguridad de vecinos de la zona pero lograron escapar y aún no han sido detenidos. Por eso, el chico hizo un pedido especial para esta Navidad.

En su carta, el nene escribió: “Hola, Papá Noel. Te pido un favor: que nos entregues todos los ahorros que tuvimos”. Y no solo eso, también pidió “que vayan los ladrones a la cárcel”.

Por su parte, la mamá de Santino, Silvia Ciganda aseguró en declaraciones televisivas que esto también afectó al resto de su familia: “Mis hijos están asustadísimos. Santino es el que más nos moviliza”. Sobre la misiva, admitió que “eso es lo que más la entristece”.

“Es muy triste, simplemente nos queda agradecer que no nos pasó nada y volver a comenzar de cero”, señaló la mamá del nene misionero. Mientras tanto, contó: “Somos una familia trabajadora, no estamos todo el día en nuestra casa porque trabajamos, nuestros hijos tienen actividades, hacemos una vida normal”.

“Pero pasan estas cosas y en un minuto te roban todo. La verdad que no tenemos consuelo”, remarcó Silvia y reflexionó: “Uno termina valorando que no nos hayan hecho nada, porque por diferencia de minutos no me encontré con los ladrones dentro de mi casa”.

