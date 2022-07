Un joven de 17 años de California, Estados Unidos, encontró un bolso en un supermercado y, en lugar de quedárselo, decidió devolvérselo a quien le correspondía. Después de investigar, dio con su propietaria, se acercó hasta su casa y como recompensa le dieron u$s 13 mil.

Adrián Rodríguez observó el bolso en un carrito del comercio y no dudó un segundo: no se lo iba a quedar. Elyana Martín tuvo suerte que su pertenencia quedó en manos de él y no de otra persona que se lo podría haber robado.

Esta historia de bondad y generosidad fue contada por Melina Márquez, una amiga de Elyana, en los medios locales. Según informó, Adrián llegó al domicilio de la dueña del bolso y le abrió la puerta su tía, quien lo recibió.

En ese encuentro, le dio el elemento, no esperó nada a cambio y se marchó. Luego, la familia, al darse cuenta que el bolso tenía todos los objetos de valor dentro, compartieron en las redes sociales las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la casa para encontrarlo y darle una recompensa.

De esa manera, Márquez inició una colecta en GoFoundMe para Rodríguez que finalmente alcanzó los u$s13 mil.

"Creemos que se merecía una gran compensación y como mucha gente quería ayudar por sus buenas acciones aquí estamos... por favor comparte", redacto la mujer para dar con el joven.

Y agregó: “Fue criado por padres maravillosos y esto necesita ser dicho. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Nunca juzgues un libro por su portada".

Una vez que su caso se hizo conocido, el menor explicó por qué se lo devolvió: “Mi mamá me enseñó desde que era chico que siempre hiciera lo correcto, incluso cuando no hubiera nadie cerca. Entonces hice lo correcto".

