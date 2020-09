Desde que comenzó la cuarentena, existieron cientos de test que rápidamente se transformaron en viral. En esta oportunidad se trata de un desafío, en donde tenes que mirar la foto que está arriba e identificar genuinamente qué es lo que verdaderamente estás mirando y de esta manera veras qué es lo que tu mente te quiere decir.

En esta foto existen varios elementos, algunos predominan más que otros, pero lo cierto es que sí confiamos en nuestra mirada, entenderemos aún más lo que la mente expresa sin ningún tipo de condicionamiento. A continuación las respuestas de este test.

Comencemos con los resultados:

1- Limoneros:

Si fijaste tu atención en el limonero, tenes una intuición única. Muchas veces tu intuición es la que te advierte si las personas que te rodean son negativas contigo, a su vez te ayuda a poder darte cuenta de posibles razones ocultas de acciones y de manipulación.

Siempre sos el primero en sentirte en peligro, es porque al ser muy cuidadora, eso te da cómo resultado una fuerte intuición. Muchas veces en lo que respecta a tus decisiones, suelen ser impulsivas y extrañas, sin embargo confías en intuición.

2- Mesa:

Sí lo primero que viste es la mesa, es porque no hay dudas de que tenes una mente muy analítica y es por eso que te inclinas a analizar todo para poder controlar siempre la situación. La particularidad es que tus reflexiones siempre se alinean a una secuencia lógica rigurosa.

Al ser de esta manera, tan lógica y racional, muchas veces tu intuición no está desarrollada.

3-Una taza de té:

Si lo primero que viste fue la mesa es que verdaderamente preponderan en vos tus habilidades analíticas e intuitivas. Tu observación, tu mente analítica está combinada con una fuerte intuición la cual no te dejan perder de vista ningún detalle.

No te perdes nada de lo que ocurre a tu alrededor, podes ver lo que otros sí no ven. Sin dudas de que es una gran habilidad, es por eso que muchas personas te admiran y no sólo eso sino que también piden tu consejo.

4- Galletitas:

Si lo que viste fue las galletitas que están dentro de la canasta, sos una persona que toma decisiones espontáneas, incluso aquellas que le resultan bastante complicadas. Te soles llevar por tu intuición y lo que sentís. Es importante con el fin de evitar sorpresas innecesarias, de no ser tan impulsivo.

Fuente: La 100