Se llama Ignacio, él es un joven de 23 años que vive en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Desde el inició de la cuarentena vive con sus padres y sus dos hermanos más chicos en su casa. Pero el pasado lunes se enteró que un compañero del local en el que trabaja dio positivo de coronavirus.

En ese momento se fue a realizar el hisopado por su propia voluntad, ya que era contacto estrecho. El resultado del mismo recién lo iba a tener unos días después. Motivo por el que se hizo un test rápido para intentar sacarse la duda antes, el cual le dio negativo. Pero Ignacio estaba a la espera del PCR, el cual es el resultado más fiable, por eso decidió aislarse por prevención.

Él no tenía un lugar para poder mantenerse alejado de sus padre y hermanos, ya que el lugar en el que viven es pequeño y no tiene una habitación con baño propio para evitar no tener contacto. Fue por eso que decidió pasar su aislamiento preventivo en el auto para cuidar a su familia.

La razón por la que el joven buscaba aislarse si o si de sus allegados es por su padre, el cual es un paciente de riesgo por ser diabético y no quería arriesgarse a contagiarlo. Sin dudarlo Ignacio estacionó el auto en la calle y pasó los días de espera bajo la sombra de un árbol.

En esos días sus amigos lo asistieron para alimentarse: le llevaron comida, bebida y lo acompañaron de manera virtual para pasar el momento. En declaraciones con el canal El Doce dijo: “Se me hizo eterno, mis amiigos me llamaban a la mañana, para preguntarme si necesitaba algo, por suerte estaba con el celular, sino no sé qué hacía”.

Finalmente el pasado viernes se entero que dio positivo de Covid-19. Por lo que su duro autoaislamiento en su auto no fue en vano.

Además, antes de enterarse de que dio positivo, el joven dijo que se comunicó con la Municipalidad de San Francisco para comentar su situación, pero en un principio no le dieron respuesta. Cuando se conoció el caso en los medios locales el mismo viernes fue derivado a Córdoba, donde va a transitar su aislamiento en un hotel de la ciudad.

Fuente: La 100