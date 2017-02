"¿Crees que te tengo miedo por un pinche fierro?", le preguntó un hombre a su vecino cuando lo amenazó con un arma de fuego en medio de una discusión por un "problema de mujeres" en el municipio de Chimalhuacán, cercano a la capital mexicana. En la calle y a plena luz del día, dos hombres mantuvieron una discusión que se puso cada vez más tensa y terminó de la peor manera. "¿Qué crees, que por problemas de mujeres…?", grita uno de ellos, mientras que el otro, quien estaba armado, responde: "Son de mujeres (los problemas). No te metas, ni vayas a ver a mi mujer".

Captura con el momento del enfrentamiento

Así, reseña el 'Diario de Colima', la pelea aumentó su nivel de violencia, con insultos por doquier. "¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que porque vienes con un pinche fierro…? A mí no me espantas, güey". La respuesta, ya con una pistola en la mano, fue letal: "Tu tampoco a mí, güey". Entonces, le disparó y se fue. De inmediato, se escuchan los gritos de las personas que estaban en el lugar, en su mayoría mujeres, quienes no salían de su estupor por la manera en que terminó la discusión.



El incidente tuvo lugar el lunes 13 de febrero, informan los medios locales. Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Gilberto N, de 35 años, quien fue llevado al hospital y se encuentra en estado estable. El atacante se encuentra en búsqueda y captura por orden de la Fiscalía.