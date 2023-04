La colecta de los hinchas de Independiente para cubrir las deudas que dejaron las dos últimas gestiones en el club ya superó los 400 millones de pesos y, día a día se conocen historias de fanáticos que hacen grandes esfuerzos con tal de colaborar con la institución. Aunque algunos deberían priorizar otras cosas.

Como es el caso de Luciano, un joven que fue escrachado en las redes sociales por la madre de su hija porque no le pasa dinero para pagar los gastos de la niña. El fanático de Independiente publicó en su cuenta de Instagram que había hecho un aporte económico para el Rojo, pero la historia no terminó como esperaba.

"Listo, ya aporté $5.000 para mi querido Rojito. Vamos gente, mientras más aportemos mejor. Vamos Gloriso Independiente, siempre con vos", escribió el joven en la red social y rápidamente llegó la respuesta de su ex.

"Ahh, mirá Luciano. Tenés plata para eso ¿no? Pero para la manutención de la nena no tenés nunca", reclamó ella con total derecho. "Ayer te pedí para las zapas de Luchi y me sacaste de vuelo", cuestionó la actitud del padre que no se hace cargo de la chiquita.

Luego, la mamá de la niña fue por más: "El luchón de Luciano tiene para Maratea y las deudas de Independiente pero no para la manutención de hija o las zapatillas, bien", dijo y compartió la charla que tuvo con el padre.