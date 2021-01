Londyn Danelle subió un video a su cuenta de TikTok y contó que, a los 11 años, en medio de una discusión con quien consideraba era su madre, descubrió que ella era en realidad su abuela biológica.

Según explicó, “Cuando tenía 11 años estaba en una discusión con mi mamá, la que me crió. Muy enojada le dije ‘no eres mi madre, eres la madrastra malvada, soy adoptada’. Yo solo estaba siendo una mocosa y cuando le grité eso ella preguntó ‘¿quién te lo dijo?’.

En el breve video, Danelle afirmó que “en ese momento descubrí que mi hermana era mi madre, mi otra hermana era mi tía, mi madre era mi abuela y mi abuela era mi bisabuela”.

“Todavía no sé por qué fui adoptada, todavía no sé la verdad detrás de todo“, contó la joven en otra parte de su video, donde también aseguró que “esto realmente me arruinó. No creo que tuvieran ninguna intención de decírmelo, definitivamente no esperaban que me enterara. Lucho con la identidad y con problemas de confianza”.

Ante la gran cantidad de comentarios que recibió, la joven indicó que su madre (quien en realidad era su abuela) falleció cuando ella tenía 19 años. También indicó que a su hermana la llama por su nombre pero que no tiene una buena relación. Al mismo tiempo aseguró que durante años asistió al psicólogo para superar sus problemas. Hoy en día, afirmó, se encuentra muy feliz en compañía de su propia familia.