"Mauricio Macri no es Jorge Rafael Videla ni Adolf Hitler, pero durante su magistratura desapareció una persona", dijo el actor Gerardo Romano anoche a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el canal TN.

"Esto tiene un tufillo a Falcon verde", dijo en otra parte de la entrevista en la que criticó a Gendarmería.

El joven, de 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto en la ciudad de Cushamen, Chubut, cuando participaba de una manifestación de la Resistencia Ancestral Mapuche.

"Santiago es el único desaparecido en democracia porque sucedió en un procedimiento policial para reprimir una protesta social. Gendarmería es la misma que la de las represiones en PepsiCo, Cresta Roja y el carancho en la Panamericana", dijo además.

"Yo tengo miedo. Si yo llegara a desaparecer, no quisiera que me busque la mi fuerza que me desapareció", argumentó.