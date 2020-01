El economista liberal Javier Milei criticó duramente las medidas de emergencia económica impulsadas por el Gobierno de Alberto Fernández, a las cuales calificó de "espantosas". "En lo institucional es deplorable, esta democracia es una democracia fallida, un mecanismo por el cual los políticos le roban a las personas que trabajan", sostuvo Milei.

Y agregó: "La ley de emergencia significa dejar de lado el Congreso. Institucionalmente es un espanto, como era la Unión Soviética. Hay que mejorar el sector fiscal, pero no estropeando al sector privado. Una situación de default combinada con una de hiperinflación podría costarle la cabeza a muchos de ellos, pero dado el excremento humano que son avanzan tratando de corregir el desequilibrio fiscal sin tocar sus privilegios”.

La mayoría de los "economistas" son prostitutas de la corporación política chorra, parasitaria e inútil al venderles análisis que justifican sus atrocidades contra la libertad y el progreso.



CC: @GiacoDiego @CalixtoLiber @LiberalesArgen1 pic.twitter.com/bQkFzxjJtO — Javier Milei (@JMilei) January 5, 2020

"El gasto operativo del Estado, lo que se llevan estas basuras, pasó de un promedio histórico del 5.4% al 7.4% a partir de 2007. Ahí hay dos puntos directos que se podrían recortar, pero la de ellos no se toca. Este es un gran negocio para un conjunto de chorros llamados políticos, en detrimento de los que laburamos y producimos”, resaltó el economista en diálogo con el medio La Verdad Online.

"No se puede destrozar al sector privado para sostener a una manga de parásitos repugnantes y asquerosos que no sirven para nada, llámense políticos. Si la economía no crece, no podés poner más impuestos tampoco. Esta es otra de las estupideces de los economistas del Gobierno; hay decisiones que son propias de un retrasado mental", completó Milei, al parecer sin percatarse de la discriminación que conlleva ese insulto.

Siempre es fácil ser un zurdito muy generoso con la guita ajena ¿Ahora entenderá que siente un empresario cuando le tocan los precios para bajarle los ingresos? https://t.co/zJJSW1oshj — Javier Milei (@JMilei) January 6, 2020

El economista liberal también aprovechó para criticar duramente a la actriz kirchnerista Florencia Peña, quien se enojó con aquellos que se quejaron del precio de las entradas para ver "Casados con hijos" en el teatro. "SIempre es fácil ser un zurdito muy generoso con la guita ajena. ¿Ahora entenderá que siente un empresario cuando le tocan los precios para bajarle los ingresos?", ironizó Milei en su cuenta de Twitter.