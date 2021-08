"Dyhzy" obtuvo finalmente su DNI no binario, lo mostró por Instagram y reveló su nuevo nombre: Tani Fernández Luchetti. Además, aclaró que "un plástico no define su identidad" pero defendió el avance.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, lanzó en un vivo de Instagram apenas aprobada la medida que permite tener una X en el casillero de "sexo" en el documento. Con anterioridad había adelantado que tomaría esta decisión apenas esté disponible.

En la misma transmisión sostuvo que, como toda ley, se necesita tiempo para que se naturalice ya que la gente "tiene que deconstruirse" pero lo necesario es que el Estado de el primer paso en reconocer este tipo de derechos.

"Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario (...) Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, afirmó.