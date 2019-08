Iván de Pineda fue víctima de un pirata cibernético que se burló de él a través de su propio perfil en la página Wikipedia, la enciclopedia web cuyo contenido puede ser editado y/o modificado por cualquier persona.

El artículo en el que se detallan vida y trayectoria del conductor de Pasapalabra (El Trece) fue modificado en la sección de su biografía, donde agregaron frases xenófobas y burlas hacia la forma de hablar del conductor.

“De madre argentina, se radicó desde edad temprana en Buenos Aires, tras la muerte de su padre, de nacionalidad española. Habla medio raro cuando tiene que pronunciar la R, parece que es medio boludo pero es porque nació en España“, escribieron, y luego agregaron: “Igual es medio boludo”.

De todos modos, los inconvenientes para pronunciar la letra ‘R’ no son algo que preocupen ni avergüencen al modelo. “Es algo que me ha servido. Para hablar francés me sirve. Oscar Wilde siempre decía que a veces las mayores fortalezas en un determinado momento se transforman en debilidades, y que muchas debilidades en algún momento se trasforman en las mayores fortalezas de uno. Me parece que uno tiene que aprender a congraciarse con lo que uno es”, dijo en una entrevista con Infobae de 2016.

La información en la web fue modificada nuevamente, y los comentarios contra el presentador televisivo ya no pueden leerse.

