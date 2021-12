El Día de los Inocentes de este dejó varias postales y varios heridos en las redes sociales, una de ellas fue una joven española que subió a su cuenta de Twitter un prolijo Excel donde contabilizó su vida sexual de este año.

"No ha sido el mejor año (por culpa de la pandemia mundial) pero no me quejo hahaha", escribió la usuaria en su cuenta y las repercusiones fue instantánea porque, además de la asombrosa performance, mostraba una gran manejo de la hoja de cálculos que enloquece a más de uno.

no ha sido el mejor año (por culpa de la pandemia mundial) pero no me quejo hahaha pic.twitter.com/OSXXahXvdU — Lau ฅ^•ﻌ•^ฅ (@LauLaLokitaa) December 29, 2021

Esta combinación de 'ñoñez' y sexo genero respuestas muy divertida entre los usuarios que no tardaron en reaccionar.