Juan Musso revolucionó las redes sociales días atrás por la foto desnudo que publicó por error en Instagram, y luego de una infinidad de memes y bromas, esta vez quien hizo alusión al blooper fue el Kun Agüero.

Durante una transmisión por Twitch, el ex futbolista contó una reciente anécdota sobre "unos locos que estaban haciendo un asado en la vereda", en relación a su reciente visita a Corrientes.

"Lo raro es que era un chorizo gigante. No se, era raro. No era el chori chori. Era un chori gigante... era el chori de Musso", bromeó el ex futbolista, ironizando sobre las recientes fotos de quien fue su compañero de la Selección Argentina.

El Kun Agüero también opinó sobre el descuido de Juan Musso �� pic.twitter.com/i3QuMC1aDg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 6, 2022

Fuente: Minuto Uno