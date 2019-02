Una joven tucumana conmovió a miles de usuarios en redes sociales tras mostrar una foto de su abuelo preparándose con mucha anticipación para un encuentro que pautaron.

Aldana Rufino le propuso a su abuelo, Eduardo Luna, ir a comer pizza como cuando él la pasaba a buscar por el Jardín. Sin imaginárselo, la joven recibió en respuesta una imagen que la dejó sin palabras.

"Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como el me llevaba a mi cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar", escribió Aldana en Twitter y rápidamente se viralizó.

Le dije a mi abuelo que mañana lo voy a llevar a comer pizza en el mercado, como el me llevaba a mi cuando me buscaba del jardín, y mi prima me mando una foto de que ya se estaba preparando planchando la camisa. Estoy por shorar pic.twitter.com/nOkrf1Gooo — Aldana (@aldanarufino) 5 de febrero de 2019

Este martes Aldana pasó a buscar a su abuelo y lo llevó a comer. Después pasearon por la peatonal y hasta se compraron un chocolate.

El simple gesto de la nieta a su abuelo emocionó a muchísimos usuarios en Twitter y rápídamente se convirtió en uno de los virales más emotivos de los últimos tiempos.