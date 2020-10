Hoy Susana Giménez volvió a ser noticia. El periodista Angel de Brito hizo un anuncio en la red social Twitter que impactó a más de uno. “Susana Giménez comenzó a seguir a Cristina Kirchner #BuenViernes”, escribió.

Aunque la diosa nunca se mostró a favor de las políticas de la vice presidenta, ni de su persona, más bien todo lo contrario, decidió seguirla en las redes.

En 2017 Susana Giménez advirtió que no iba a recibir a la ex presidenta en su programa. “Sería como traicionar mis principios y mis ideas. Una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby”, dijo.

La contradicción en la que se vio envuelta la famosa generó diversas reacciones. “Para mi que ni se dio cuenta. Como cuando sube algo por error”, “Se dio vuelta la tortilla!!!! Capas que se pegan un Finde en la marys”, “Que siga a quien quiera!”, escribieron algunos de los usuarios de la plataforma.

Hubo quienes se enfurecieron y la acusaron de “traicionar su ideología”, otros a los que no les pareció un problema y algunos que se lo tomaron con humor y pensaron que tal vez la actriz se había equivocado. La realidad es que este giro en su accionar sorprendió a muchos.

Ahora la conductora se encuentra instalada en Uruguay, en su lujosa chacra “La Mary”, ubicada en Punta del Este, donde pasa sus días de aislamiento.

Fuente: Las 100