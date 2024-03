Desde que Marcelo Gallardo aceptó la propuesta del Al Ittihad y se mudó a Arabia Saudita, los fanáticos argentinos que no consumen fútbol saudí perdieron el rastro del exitoso entrenador argentino. A sus 48 años de edad, el Muñeco está concentrado en llevar a los Tigres a lo más alto de Asia y una foto que publicaron las cuentas oficiales del club llamó la atención de los hinchas por el cambiado look que seleccionó el técnico para este momento particular de su vida.

El plantel viajó a la ciudad de Riyahd y el ídolo de River Plate apareció sentado en un pequeño sillón con el celular en la mano. Además se lo vio visiblemente canoso, con anteojos para ayudar en la lectura y con el pulgar arriba para posar frente a la cámara. Aunque justamente Marcelo nunca se caracterizó por ser noticia a través de su aspecto, rápidamente la imagen se volvió viral en las redes sociales y los clásicas bromas no tardaron en llegar para divertirse con Gallardo.

“Banco esta versión de Gallardo canoso y con anteojos”, redactó un usuario. “La versión Gallardo anteojos me da mucha ternura”, agregó otro a continuación. Otros buscaron la manera de encontrar el lado divertido: “Sabes que vas a entender toda la clase de historia cuando el profe se ve así”. Un hincha recordó la reciente frase de Juan Fernando Quintero que catalogó al técnico como el “abuelo” de su hija y el aspecto respalda aún más las palabras del volante colombiano.

La mente del Muñeco está enfocada en lo que será la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC frente al Al Hilal, también de Arabia Saudita. El enfrentamiento tiene un antecedente inmediato de hace pocos días ya que el conjunto azul derrotó 3-1 a los Tigres el pasado viernes 1 de marzo y abrió interrogantes de cara a la llave del certamen internacional. La ida será el martes 5 desde las 15 en el Kingdom Arena y la vuelta el 12, pero a las 16 horas, en el King Abudullah Sports City.

En el medio de la serie entre dos de los grandes clubes del país, el Al Ittihad también recibirá al Al-Okhdood Club por la fecha 23 de la Saudí Pro League el próximo viernes 8 de marzo. Los dirigidos por el argentino se mantienen en la quinta posición del campeonato doméstico con 37 unidades y buscan sumar lo máximo posible aunque ya está lejos de la pelea por el título ya que está a 25 puntos del líder.

Respecto al conflicto entre Gallardo y Karim Benzema, el mismo francés se encargó de despejar las dudas. “No tengo ningún problema con el entrenador”, afirmó el delantero frente a los micrófonos. Sumado a esto, para aclarar lo trascendido sobre su salida de Arabia, confesó que está cómodo en el su lugar: “Estoy feliz en Al Ittihad. Lo que se dijo de que me quiero ir a Europa en invierno es mentira”.