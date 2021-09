Se conocieron los audios del “chat de mamis” del Instituto Evangélico Americano de Caseros que provocaron una feroz pelea entre dos padres: uno de los involucrados perdió un ojo y el otro está detenido.

Todo comenzó luego de que el Instituto Evangélico Americano, ubicado en Belgrano al 4700 en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, enviara un comunicado en el que pedía a los padres que no enviaran a sus hijos al colegio en caso de que tuvieran síntomas de gripe, tos o mucosidad.

A raíz de esto, dos de las madres comenzó a discutir en el chat del grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio, hasta que la discusión pasó al ámbito privado y continuó con violentos audios y amenazas.

Al día siguiente, los padres se encontraron en la puerta del colegio y se enfrentaron en una feroz pelea, tras la cual uno de ellos perdió un ojo. Los involucrados fueron identificados como como Alberto Morea, de 52 años, y Esteban Bieiaszewzki de 46.

Según se informó, la mujer que emite las amenazas es quien aparece en el video con un sweater verde y en la conversación se identifica como “Mujer 1”.

- Mujer 1: “Si, tampoco me contestás las llamadas que te estoy haciendo en privado. Así somos todos vivos. Hablamos y después escondemos. Mas te vale que me lo digas en la cara".

- Mujer 2: “No flaca, te re confundiste. ¿Sabés qué? Yo con mamás luchonas no converso".

- Mujer 1: “Contestá al privado. ¿Por qué contestás acá? Tenés que contestar al privado. No tenés que llevar tus quilombos para que te defiendan los demás. No llevés tu quilombos acá en el grupo. Contestame al privado".

- Mujer 1: "Mamá luchona me decís a mi, con esa cara de frígida, pelo… del or… Ya nos vamos a ver y más te vale que me lo digas en la cara, pedazo de pelo… ¿quién te pensás que sos? Te comés el mundo. Hablame al privado, ¿por qué hablás acá? ¿Tenés miedo?”.

Natalia, una de las madres integrantes del grupo, explicó luego a C5N: “Estábamos hablando del comunicado y una madre involucró a la política, algo que no tenía nada que ver a la notificación de la escuela. Desde ahí no entendimos mas nada. No pensamos que la discusión del grupo iba a terminar a las piñas en la puerta del jardín”.